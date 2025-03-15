Начните свое утро с этой 15-минутной тренировки и забудьте о жире на животе

Начать день с активности - это не только отличный способ поднять настроение, но и эффективный метод для сжигания жира. Простая 15-минутная утренняя тренировка поможет начать день правильно и с зарядом энергии.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That !

Почему утренние тренировки являются ключевыми для сжигания жира на животе

Утренние тренировки дают начало в потере жира. Когда вы начинаете тренироваться рано, то тело использует запасы жира для получения энергии, что облегчает потерю жира на животе.

Поскольку уровень кортизола достигает максимума утром, то тело естественным образом готово сжигать жир эффективнее, чем позже днем.

Помимо сжигания жира, утренняя тренировка задает тон для принятия лучших решений. Она повышает выработку эндорфинов, улучшает концентрацию внимания и поддерживает высокий уровень энергии и облегчая соблюдение здорового питания.

Кроме того, начиная свой день с движения, вы создаете импульс, повышающий вероятность оставаться активными в течение дня.

Как выполнить 15-минутную тренировку

Прыжки с приседанием

Выполните 3 подхода по 30 секунд.

Чтобы выполнить упражнение, необходимо:

встать, расставив ноги на ширине плеч

опуститься в приседания, отводя бедра назад и сгибая колени

после этого как можно выше подпрыгните вверх

мягко приземлитесь в положение на корточках

Прыжки с приседанием (фото: eatthis.com)

Альпинисты

Важно правильно выполнять упражнение, поэтому следуйте таким советам:

начните в положении высокой планки, запястья под плечами

подтяните одно колено к груди, держа тело напряженным

быстро двигайте ногами

Выполните 3 подхода по 30 секунд.

Упражнение "Альпинисты" (фото: eatthis.com)

От планки до отжиманий

Как это сделать:

начните в положении планки предплечья

после этого поднимитесь в положение для отжиманий

опускайтесь назад к предплечьям по одной руке

Двигайтесь от планки к отжиманию (фото: eatthis.com)

Велосипедные кранчи

Такое упражнение особенно эффективно для сжигания жира. Выполняйте его так:

лягте на спину, положив руки за голову, ноги поднимите, а колени согните под углом 90 градусов

подтяните правый локоть к левому колену, вытянув правую ногу

поменяйте стороны, подтянув левый локоть к правому колену.

продолжайте чередовать стороны контролируемыми вращательными движениями

Велосипедные кранчи (фото: eatthis.com)

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