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Розпочніть свій ранок з цього 15-хвилинного тренування і забудьте про жир на животі

Субота 15 березня 2025 10:34
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Розпочніть свій ранок з цього 15-хвилинного тренування і забудьте про жир на животі Названо тренування, яке допоможе ефективно прибрати жир на животі (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Почати день з активності - це не лише чудовий спосіб підняти настрій, але й ефективний метод для спалювання жиру. Просте 15-хвилинне ранкове тренування допоможе розпочати день правильно та з зарядом енергії.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That!

Чому ранкові тренування є ключовими для спалювання жиру на животі

Ранкові тренування дають початок у втраті жиру. Коли ви починаєте тренуватися рано, то тіло використовує запаси жиру для отримання енергії, що полегшує втрату жиру на животі.

Оскільки рівень кортизолу досягає максимуму вранці, то тіло природним чином готове спалювати жир ефективніше, ніж пізніше вдень.

Крім спалювання жиру, ранкове тренування задає тон для прийняття кращих рішень. Воно підвищує вироблення ендорфінів, покращує концентрацію уваги та підтримує високий рівень енергії та полегшуючи дотримання здорового харчування.

Крім того, починаючи свій день з руху, ви створюєте імпульс, що підвищує ймовірність залишатися активними протягом дня.

Як виконати 15-хвилинне тренування

Стрибки з присіданням

Виконайте 3 підходи по 30 секунд.

Щоб виконати вправу, необхідно:

  • встати, розставивши ноги на ширині плечей
  • опуститись в присідання, відводячи стегна назад і згинаючи коліна
  • після цього якомога вище підстрибніть вгору
  • м’яко приземліться у положення навпочіпки

Розпочніть свій ранок з цього 15-хвилинного тренування і забудьте про жир на животіСтрибки з присіданням (фото: eatthis.com)

Альпіністи

Важливо правильно виконувати вправу, тому дотримуйтесь таких порад:

  • почніть у положенні високої планки, зап’ястя під плечима
  • підтягніть одне коліно до грудей, тримаючи тіло напруженим
  • швидко рухайте ногами

Виконайте 3 підходи по 30 секунд.

Розпочніть свій ранок з цього 15-хвилинного тренування і забудьте про жир на животіВправа "Альпіністи" (фото: eatthis.com)

Від планки до віджимання

Як це зробити:

  • почніть у положенні планки передпліччя
  • після цього підніміться у положення для віджимань
  • опускайтеся назад до передпліч по одній руці

Розпочніть свій ранок з цього 15-хвилинного тренування і забудьте про жир на животіРухайтесь від планки до віджимання (фото: eatthis.com)

Велосипедні кранчі

Така вправа особливо ефективна для спалювання жиру. Виконуйте її так:

  • ляжте на спину, поклавши руки за голову, ноги підніміть, а зігніть коліна під кутом 90 градусів
  • підтягніть правий лікоть до лівого коліна, витягнувши праву ногу
  • поміняйте сторони, підтягнувши лівий лікоть до правого коліна.
  • продовжуйте чергувати сторони контрольованими обертальними рухами

Розпочніть свій ранок з цього 15-хвилинного тренування і забудьте про жир на животіВелосипедні кранчі (фото: eatthis.com)

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