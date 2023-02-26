Великий пост 2023: что можно есть по дням, и кому запрещено соблюдать

Великий пост 2023 года начнется сразу после завершения Сырной недели, или Масленицы. Продолжится традиционное постование с 27 февраля по 15 апреля, завершившись в канун Пасхи.

Что можно и нельзя есть в пост, и кому следует удержаться от пищевых ограничений - узнайте ниже из материала Styler.

Что символизирует пост

Каждая неделя Великого поста имеет свое содержание и самые строгие - первая неделя поста и седьмая. В эти периоды ограничения более суровы и многие верующие отказываются от еды почти полностью.

Великий пост - самый длинный и строгий в году, и продлится он целых 48 дней. В этот период почитают сорокадневное пребывание Иисуса Христа в пустыне. Это Святая Четыредесятница, к которой присоединяется Страстная неделя.

Каждая неделя Великого поста посвящена событию или святому: Торжество Православия, Григория Паламы, Крестопоклонный, Иоанна Лествичника, Марии Египетской, Вход Господень в Иерусалим.

Что позволено есть в Великий пост

Во время поста запрещены продукты животного происхождения - мясо, рыба (за исключением некоторых дней), яйца, молочные продукты. Можно есть только растительную пищу, иногда с добавлением растительного масла. В определенные дни можно выпить немного вина.

Во время поста разрешаются:

овощи свежие и маринованные, квашеные и соленые, фрукты, ягоды, зелень;

каши из круп, приготовленные на воде, без растительного масла;

макароны и бобовые;

ржаной хлеб;

продукты из сои;

орехи, сухофрукты, семена;

грибы;

мед, горький шоколад, халва, мармелад, козинаки, варенье;

чаи, компоты, квас, кисель;

растительное масло (в некоторые дни).

Календарь питания во время поста

Самыми сложными считаются первый день поста - Чистый понедельник и предпоследний - Великая пятница: в эти дни предполагается полный отказ от еды, можно пить только воду.

1 неделя поста

В понедельник нужно полностью отказаться от еды, со вторника по пятницу - сухоядение (пища без предварительной термической обработки), суббота и воскресенье - горячая еда с маслом, немного вина.

2-6 неделя поста

Понедельник, среда, пятница - сухоядение, вторник и четверг - горячая еда без масла, суббота и воскресенье - горячая еда с маслом, немного вина.

7 неделя поста

Разрешено только сухоядение, в пятницу нужно полностью отказаться от еды.

Рыба разрешена на Благовещение (7 апреля) и Вербное воскресенье (9 апреля). В Лазареву субботу (8 апреля) можно есть рыбную икру.

Кому лучше отказаться от постования

Ограничения в пище могут негативно повлиять на здоровье многих людей, поэтому есть те, кому позволено не поститься.