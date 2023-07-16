Ученые показали "детенышей драконов", которые живут до 100 лет в подземных пещерах (фото)

Только на Балканах в подземных пещерах можно встретить удивительное существо, которое называют "детенышом дракона". Это животное вырастает в длину всего 20 см, но может прожить до 100 лет.

Что это за животное и почему его называют "детенышом дракона"

Исследователь Иоганн Вейхард фон Вальвазор впервые описал это животное в 1689 году. Известный словенский эрудит поверил, что увидел "детеныша дракона", поскольку это существо действительно напоминало мифическое. Тем более, что местный фольклор объяснял, что драконы жили под корой планеты, а эти странные существа выныривали на поверхность земли во время сильных дождей.

Европейский протей (Proteus anguinus) - водяная саламандра, которую можно встретить только на Балканах, а именно в системах подземных пещер побережья Адриатического моря на северо-востоке Италии, Словении, Хорватии, Боснии и Герцеговины и северных частях Черногории.

Это животное длиной всего 20 см, немного напоминает бледно-розовую змею с тонкими лапками. Эти существа имеют характерную бледную окраску, потому что проводят всю жизнь в темных пещерах, где пигментация осталась бы незамеченной.

Вот так выглядит европейский протей (фото: Wirestock Creators/Shutterstock.com)

Какие "суперспособности" есть у этих существ

Из-за жизни в темноте у протеев недоразвиты глаза, покрыты кожей и фактически слепы. Однако некоторые фоторецепторы у них сохранились.

Чтобы компенсировать это крайне плохое зрение, протеи обладают острым обонянием и слухом. Они вооружены высокочувствительными рецепторами, которые используют, чтобы вынюхать добычу, такую как личинки, креветки, жуки и маленькие улитки. Но даже если пищи нет, то для них это не беда, потому что способны годами не питаться.

Также они могут обнаруживать электрические поля для навигации в темных пещерах.

Поскольку на них не охотятся хищники, им удается вести невероятно ленивый образ жизни. В 2020 году ученые наблюдали за 26 протеями и обнаружили, что они в среднем двигаются всего на 5 м в год.

Протеи могут прожить до 100 лет, а средний возраст составляет 68,5 лет.

К сожалению, протеи сталкиваются с рядом угроз к существованию. Этот вид считается уязвимым к исчезновению и его популяция сокращаются из-за загрязнения вод, разрушения их среды обитания и других изменений, вызванных человечеством.