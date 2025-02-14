Раскрыт секрет идеальной фигуры: как время приема пищи влияет на ваш вес

Исследования подтверждают, что время приема пищи играет ключевую роль в поддержании здоровья и контроле веса. Пища, потребленная в первой половине дня, согласуется с циркадными ритмами метаболизма и имеет значительные преимущества.

Когда именно лучше есть, чтобы быть в форме, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост диетолога Олега Швеца в Facebook.

Какое оптимальное время для еды?

Наибольший по калорийности прием пищи рекомендуется утром и в середине дня - именно тогда организм наиболее эффективно переваривает и усваивает питательные вещества.

Обед - залог стройности

Исследования показывают, что люди, которые потребляют наибольшее количество калорий в обед, меньше подвержены ожирению.

Кстати, большое количество еды на ужин увеличивает риск ожирения и способствует набору веса.

Высококалорийный завтрак способствует лучшему контролю уровня сахара в крови в течение дня.

Интервальное голодание работает

Ограниченный во времени прием пищи, как вид интервального голодания, также может улучшить метаболическое здоровье. Однако, именно время суток имеет значение.

Утреннее окно питания

Оно эффективнее снижает уровень глюкозы натощак у людей с избыточным весом и ожирением.

Дневное окно питания

Знайте, что оно не имеет значительного влияния на уровень глюкозы и чувствительности к инсулину.