Розкрито секрет ідеальної фігури: як час прийому їжі впливає на вашу вагу

Дослідження підтверджують, що час прийому їжі відіграє ключову роль у підтримці здоров'я та контролі ваги. Їжа, спожита у першій половині дня, узгоджується з циркадними ритмами метаболізму та має значні переваги.

Коли саме краще їсти, щоб бути у формі, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис дієтолога Олега Швеця у Facebook.

Який оптимальний час для їжі?

Найбільший за калорійністю прийом їжі рекомендується вранці та в середині дня - саме тоді організм найбільш ефективно перетравлює та засвоює поживні речовини.

Обід - запорука стрункості

Дослідження показують, що люди, які споживають найбільшу кількість калорій в обід, менше схильні до ожиріння.

До речі, велика кількість їжі на вечерю збільшує ризик ожиріння та сприяє набору ваги.

Висококалорійний сніданок сприяє кращому контролю рівня цукру в крові протягом дня.

Інтервальне голодування працює

Обмежений у часі прийом їжі, як вид інтервального голодування, також може покращити метаболічне здоров'я. Проте, саме час доби має значення.

Ранкове вікно харчування

Воно ефективніше знижує рівень глюкози натщесерце у людей з надмірною вагою та ожирінням.

Денне вікно харчування

Знайте, що воно не має значного впливу на рівень глюкози та чутливості до інсуліну.