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Роскошные авто, земля и права на песни: в Украине конфисковали имущество путинистки Повалий

Таисия Повалий (фото: российские СМИ)
Автор: Иванна Пашкевич

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) принял решение о конфискации принадлежащих певице Таисии Повалий активов в пользу государства.

Об этом сообщает пресс-служба суда, пишет РБК-Украина (проект Styler).

Так, 5 сентября Министерство юстиции подало иск в Высший антикоррупционный суд с требованием конфисковать у Таисии Повалий разные активы, которыми она владеет непосредственно или косвенно через других лиц.

Какие активы конфисковал суд у Повалий

  • транспортное средство BMW
  • устройство отечественного производства для отстрела патронов, снаряженных резиновыми или аналогичными по своим свойствам эластичными металлическими снарядами несмертельного действия.
  • имущественные права на музыку и слова к 9 произведениям: "Обниму тебя", "Любить, понимать и слушать", "Ангелы-хранители", "Навсегда", "Просто я хочу", "Бусинки любви", "Больше чем близко“, "Я лечу с тобой вдаль синюю", "Доброе утро"

Таисия Повалий (фото: российские СМИ)

Кроме того, в пользу государства конфисковали активы, которые могут быть косвенно связаны с владением путинистки:

  • 7 земельных участков в Киевской области, общей площадью 9, 3095 га
  • жилой дом общей площадью 442,8 кв. м
  • домовладение общей площадью 101 кв. м
  • транспортное средство BMW Х5
  • три устройства отечественного производства для отстрела патронов, снаряженных резиновыми или аналогичными по своим свойствам эластичными металлическими снарядами несмертельного действия и охотничьего гладкоствольного оружия

Отметим, что Высший антикоррупционный суд вынес это решение 22 октября, и в течение следующих пяти дней его можно будет обжаловать.

Напомним, что в феврале 2024 года запроданке было заочно выдвинуто подозрение по трем статьям Уголовного кодекса:

  • ч. 6 ст. 111-1 УКУ (коллаборационная деятельность)
  • ст. 436 УК (публичные призывы к агрессивной войне)
  • ч. 1 ст. 436-2 УК (оправдание, признание правомерной вооруженной агрессии России против Украины)

Таисия Повалий (фото: российские СМИ)

Певицу, которая после Революции Достоинства переехала в Россию, обвиняют в открытой поддержке российских окупантов и получении гражданства РФ. Также правоохранители зафиксировали попытки дискредитировать украинских военных и участие в концертах на временно оккупированной территории Луганска в 2023 году.

Краткая биография Повалий

Таисия Повалий - 59-летняя певица, родом из Киевской области, которая когда-то носила титул народной артистки Украины, но ее лишили его в 2015 году.

Предательница также была народным депутатом от "Партии регионов" под руководством Виктора Януковича. В 2014 году она, входя в пророссийскую депутатскую группу "За мир и стабильность", посетила Госдуму России.

Это привело к открытию полицией уголовного производства за нарушение территориальной целостности Украины. С 2022 года артистка находится под санкциями СНБО.

Таисия Повалий (фото: российские СМИ)

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