Розкішні авто, земля та права на пісні: в Україні конфіскували майно путіністки Повалій

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) ухвалив рішення про конфіскацію активів, що належать співачці Таїсії Повалій, на користь держави.
Про це повідомляє пресслужба суду, пише РБК-Україна (проект Styler).
Так, 5 вересня Міністерство юстиції подало позов до Вищого антикорупційного суду з вимогою конфіскувати у Таїсії Повалій різні активи, якими вона володіє безпосередньо або опосередковано через інших осіб.
Таїсія Повалій (фото: російські ЗМІ)
Крім того, на користь держави конфіскували активи, які можуть бути непрямо пов'язані з володінням путіністки:
Зазначимо, що Вищий антикорупційний суд виніс це рішення 22 жовтня, і протягом наступних п’яти днів його ще можна буде оскаржити.
Нагадаємо, що в лютому 2024 року запроданці було заочно висунуто підозру за трьома статтями Кримінального кодексу:
Таїсія Повалій (фото: російські ЗМІ)
Співачку, яка після Революції Гідності переїхала до Росії, звинувачують у відкритій підтримці російських окупантів та отриманні громадянства РФ. Також правоохоронці зафіксували її спроби дискредитувати українських військових і участь у концертах на тимчасово окупованій території Луганська у 2023 році.
Таїсія Повалій - 59-річна співачка, родом з Київської області, яка колись носила титул народної артистки України, але її позбавили його у 2015 році.
Зрадниця також була народною депутаткою від "Партії регіонів" під керівництвом Віктора Януковича. У 2014 році вона, входячи до проросійської депутатської групи "За мир та стабільність", відвідала Держдуму Росії.
Це призвело до відкриття поліцією кримінального провадження за порушення територіальної цілісності України. З 2022 року артистка знаходиться під санкціями РНБО.
Таїсія Повалій (фото: російські ЗМІ)
Нещодавно Анатоліч висміяв Повалій, яка зрадила Україну.
Про неї та їнших артистів-запроданців висловився також лідер ТНМК.