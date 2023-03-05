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Какие цветы нельзя дарить молодым девушкам и зрелым женщинам, чтобы их не обидеть

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Воскресенье 05 марта 2023 10:42
Какие цветы нельзя дарить молодым девушкам и зрелым женщинам, чтобы их не обидеть Какие цветы нельзя дарить по праздникам (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

На любой праздник красивый букет цветов станет хорошим дополнением к основному подарку. К тому же большинство девушек и женщин любят получать цветы от своих кавалеров. Однако важно правильно выбирать их для своих любимых.

Какие цветы нельзя дарить девушкам и женщинам - читайте ниже в материале Styler.

Парное количество цветов

Всем известно, что парное количество цветов приносится только на кладбище и похоронные процессии. Если вы подарите парное количество цветов своей любимой, она точно не оценит это как положительный знак внимания.

Также избегайте цветов, которые обычно носят на кладбище. В их перечень обычно входят гвоздики, белые калы и лилии.

Какие цветы нельзя дарить молодым девушкам и зрелым женщинам, чтобы их не обидеть

Белые калы (фото: floristics.info)

Искусственные цветы или сухоцветы

Искусственные букеты опять-таки носят только на кладбище, поэтому их категорически нельзя ни дарить, ни хранить дома. К тому же, сейчас люди все чаще отказываются от траурных букетов для сохранения окружающей среды.

Что касается сухоцветов, то она символизирует мертвую энергию. Вдобавок любые цветы хочется понюхать, а от сухоцветов запаха точно не услышишь. А представьте, как будет радовать глаз букет живых цветов.

Если вам нравятся сушеные цветы, приобретите их домой просто так, без повода. Они могут стоять без воды круглый год и дополнять интерьер.

Какие цветы нельзя дарить молодым девушкам и зрелым женщинам, чтобы их не обидеть

Сухоцветы (фото: xatynka-mrii.info)

Цветы с сильным ароматом

Лучше отказаться от таких цветов именно потому, что они выделяют слишком резкие запахи. У вашей любимой может разболеться голова или даже начаться неожиданная аллергия. Тогда все впечатление от цветочного комплимента будет испорчено.

К таким цветам относятся сирень, жасмин, гардения и некоторые виды роз.

Какие цветы нельзя дарить молодым девушкам и зрелым женщинам, чтобы их не обидеть

Гардения (фото: asterias.od.ua)

Мужские цветы

Вы будете удивлены, однако существует целый этикет дарения цветов. В нем четко прописано, какие цветы предстоит дарить женщинам, а какие на самом деле мужские.

Традиционно мужскими считаются гладиолусы, антуриумы, дельфиниумы, георгины, калы и даже орхидеи. Однако нужно обращать внимание на цвет и оттенок лепестков. В подарок мужчине лучше выбирать бордовые, фиолетовые, синие, белые или красные цветы.

Какие цветы нельзя дарить молодым девушкам и зрелым женщинам, чтобы их не обидеть

Антуриум, или "мужское счастье" (фото: floristics.info)

Раньше мы рассказывали, какие цветы стоит дарить женщине в праздники и что они означают.

Читайте также, какие цветы дольше всего стоят в вазе.

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