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Розовая помада и яркие тени: какие тренды макияжа 80-х вернутся в моду осенью 2024 года

Четверг 29 августа 2024 14:00
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Розовая помада и яркие тени: какие тренды макияжа 80-х вернутся в моду осенью 2024 года Добавьте ярких красок с помощью макияжа (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Как известно, модные тенденции имеют определенную цикличность - и то, что носили или как красились 20, 30 или даже 40 лет назад наши мамы, бабушки и прабабушки, со временем снова становится популярным.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие тенденции макияжа 80-х возвращаются в тренды осенью 2024 года.

Розовая помада

Как известно, розовый цвет был самым модным оттенком в 80-е. Его использование на губах могло быть как панковским заявлением, так и изысканным образом для праздничного мероприятия. От матовых до более прозрачных формул - розовая помада была любимой для многих.

В 2024 году этот тренд возрождается, особенно сочетания розового с большим количеством сияния.

Розовая помада и яркие тени: какие тренды макияжа 80-х вернутся в моду осенью 2024 года

Розовый оттенок подчеркнет вашу женственность (фото: instagram.com/patrickta)

Натуральные брови

Естественные брови были стандартом в 80-х, прежде чем чрезмерное выщипывание и тонкие брови стали трендом в 90-х.

В 2024 году ухоженные, густые и легко оформленные гелем или воском брови подчеркнут вашу натуральную красоту.

Розовая помада и яркие тени: какие тренды макияжа 80-х вернутся в моду осенью 2024 года

Забудьте о тонких бровях (фото: instagram.com/cgonzalezbeauty)

Цветная подводка для глаз

Если бы нужно было использовать одно слово, чтобы описать макияж 80-х, это было бы слово "цветной". Цвет был везде - румяна, помада, тени для век и даже подводка для глаз. Смелая, яркая подводка для глаз была еще одним трендом той эпохи, который дополнял подход "чем больше, тем лучше", когда дело касалось красоты.

Розовая помада и яркие тени: какие тренды макияжа 80-х вернутся в моду осенью 2024 года

Не бойтесь добавить ярких красок в образ (фото: instagram.com/violette_fr)

Румяна

Как и в 80-х, самая определяющая тенденция макияжа 2024 года - яркие румяна. Подберите для себя подходящий оттенок: розовые - для имитации естественного румянца после тренировки или же ягодные румяна, чтобы создать эффект, будто вы провели малиной по щекам.

Розовая помада и яркие тени: какие тренды макияжа 80-х вернутся в моду осенью 2024 года

Не забывайте про румяна (фото: instagram.com/nikki_makeup)

Яркие тени

Как известно, сочетание нежно-голубого оттенка теней с алой помадой было самым модным в 80-х. В 2024 году можно поэкспериментировать с макияжем глаз, добавив один или несколько оттенков теней.

Розовая помада и яркие тени: какие тренды макияжа 80-х вернутся в моду осенью 2024 года

Яркий образ на осень (фото: instagram.com/violette_fr)

Ранее мы рассказали, какие варианты макияжа со стрелками присмотреть на лето.

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Для написания материала были использованы Instagram-страницы модных блогеров и стилистов: Patrick Ta, Carolina Gonzalez, Violette, Nikki_Makeup.

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