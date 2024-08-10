Макияж со стрелками: 5 вариантов яркого образа на лето

Каждая девушка старается выглядеть на все 100%, поэтому у многих сборы начинаются с тщательного подбора одежды и аксессуаров, а также прически и макияжа. Летом особенно хочется выделяться, поэтому образ можно дополнить яркой деталью.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие варианты макияжа со стрелками можно взять себе на заметку.

Стрелки во внутреннем уголке глаза

Классические стрелки черного цвета станут тем самым элементом, который сделает повседневный или праздничный образ полноценным и эффектным. Но иногда хочется поэкспериментировать с привычным мейкапом.

Например, можно сделать удлиненные стрелки во внутреннем уголке глаза - получится достаточно необычно и креативно.

Необычный вариант стрелок (фото: instagram.com/slavachaika)

Стрелки тенями

Как правило, стрелки рисуют карандашом или лайнером. Но если ни того, ни другого нет под рукой, можно поэкспериментировать, используя простой лайфхак.

Понадобится скошенная кисть и любимая палетка теней. Смешиваем немного теней с фиксатором для макияжа и наносим, будто это обычная жидкая подводка.

Стрелки можно нарисовать и тенями (фото: instagram.com/overglowedit)

Контрастные стрелки на фоне теней

Для пляжной вечеринки можно присмотреть вариант с разными оттенками теней и стрелок. Сначала наносим зеленый на все подвижное веко и слегка растушевываем, делаем переход к другому оттенку.

Затем прорисовываем внутренний уголок глаза, проводим линию и завершаем ее классической стрелкой под нижним веком. Сверху рисуем еще одну стрелку оранжевым цветом.

Вариант макияжа для вечеринки (фото: instagram.com/nastrii_dlia_makeup)

Стрелки с анималистичным принтом

На пике популярности животные принты в одежде, обуви и на аксессуарах. И если вы хотите выделяться из серой массы, нарисуйте яркие стрелки, имитирующие леопардовый принт.

Можно выбрать традиционные коричнево-бежевые оттенки или же поэкспериментировать с фиолетовыми.

Оригинальный макияж глаз (фото: instagram.com/bydaany)

Двухцветная стрелка

Можно также дополнить макияж двухцветной стрелкой. Следует нарисовать обычную стрелку черной или коричневой подводкой, а потом продублировать ее сверху ярким оттенком, можно тенями, или же делаем градиентный переход - от одного цвета к другому.

Еще один способ - рисуем широкую стрелку яркого цвета, а потом закрашиваем нижнюю часть темным.

Необычные варианты с двухцветными стрелками (фото: instagram.com/overglowedit)