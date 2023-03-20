Вот эти косметические процедуры нельзя делать во время беременности, чтобы не навредить ребенку
Женщины всегда стремятся выглядеть красиво и ухоженно. Но не все косметические процедуры можно проходить во время беременности. Некоторые из них способны негативно отразиться на здоровье матери или ребенка.
Об этом рассказала гинеколог Елена Арендарь на своей странице в Instagram.
Какие косметические процедуры запрещены во время беременности
"Беременность - это период бушевания гормонов, а еще двойная ответственность. Но женщина хочет выглядеть привлекательно и ухоженно в такой важный период своей жизни. Так что можно, а что - нет?", - пишет эксперт.
Безопасные процедуры:
- Красить брови, волосы, ногти
- Наращивать и ламинировать ресницы
- Маникюр и педикюр (но должна быть стерильность инструментов)
- Массаж лица и процедуры ухода
- Стрижка волос, укладка
Эксперт называет 5 основных процедур, которые не рекомендуется делать во время беременности.
Ботокс
Воздействие ботокса на организм женщины во время беременности не изучено полностью. В процессе проведения "инъекции красоты" вводится вещество, обладающее токсичными свойствами. Его концентрация минимальна, но от неблагоприятных последствий никто не застрахован.
В первом триместре плод уже чувствителен к влиянию токсинов и вредных микроорганизмов.
Любые инъекционные методики
Все инъекционные методики противопоказаны во время беременности (биоревитализация, липолитика, филлер). Химические вещества могут вызвать реакцию, как местную, так и общую.
Любая процедура может иметь осложнения и побочные эффекты. И на фоне естественного понижения иммунитета и гормональных изменений организм женщины может среагировать на действующее вещество непредсказуемым образом.
Ретинол
Ретинолы в кремах и пилингах - запрещены. Они обладают тератогенным эффектом, то есть вызывают пороки развития у плода.
Солярий
Эта процедура небезопасна и не только для беременных.
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