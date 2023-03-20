Вот эти косметические процедуры нельзя делать во время беременности, чтобы не навредить ребенку

Женщины всегда стремятся выглядеть красиво и ухоженно. Но не все косметические процедуры можно проходить во время беременности. Некоторые из них способны негативно отразиться на здоровье матери или ребенка.

Об этом рассказала гинеколог Елена Арендарь на своей странице в Instagram .

Какие косметические процедуры запрещены во время беременности

"Беременность - это период бушевания гормонов, а еще двойная ответственность. Но женщина хочет выглядеть привлекательно и ухоженно в такой важный период своей жизни. Так что можно, а что - нет?", - пишет эксперт.

Безопасные процедуры:

Красить брови, волосы, ногти

Наращивать и ламинировать ресницы

Маникюр и педикюр (но должна быть стерильность инструментов)

Массаж лица и процедуры ухода

Стрижка волос, укладка

Эксперт называет 5 основных процедур, которые не рекомендуется делать во время беременности.

Ботокс

Воздействие ботокса на организм женщины во время беременности не изучено полностью. В процессе проведения "инъекции красоты" вводится вещество, обладающее токсичными свойствами. Его концентрация минимальна, но от неблагоприятных последствий никто не застрахован.

В первом триместре плод уже чувствителен к влиянию токсинов и вредных микроорганизмов.

Любые инъекционные методики

Все инъекционные методики противопоказаны во время беременности (биоревитализация, липолитика, филлер). Химические вещества могут вызвать реакцию, как местную, так и общую.

Любая процедура может иметь осложнения и побочные эффекты. И на фоне естественного понижения иммунитета и гормональных изменений организм женщины может среагировать на действующее вещество непредсказуемым образом.

Ретинол

Ретинолы в кремах и пилингах - запрещены. Они обладают тератогенным эффектом, то есть вызывают пороки развития у плода.

Солярий

Эта процедура небезопасна и не только для беременных.