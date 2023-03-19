Долгожители раскрыли секреты пищевых привычек: каждый третий отпраздновал 90-летний юбилей

Продолжительность нашей жизни напрямую зависит от повседневных привычек. Прежде всего - от пищевых. Здоровая и богатая витаминами пища способна подарить нам дополнительно с десяток лет. Люди, прожившие до 90 лет и больше, поделились советами, что и как есть, чтобы стать долгожителем.

О пищевых привычках долгожителей рассказали на странице Fruitkaravan в Instagram.