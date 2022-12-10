ROZETKA предупредила о мошенниках: что известно
Известный украинский интернет-магазин ROZETKA предупредил о мошенниках. Злоумышленники в социальных сетях посылают людям сообщения и предлагают работу.
Об этом сообщили на официальной странице ROZETKA в Facebook.
Как работает схема
Недавно участились случаи, когда мошенники от имени ROZETKA предлагают работу украинцам через Telegram или другие социальные сети.
Мошенники рассылают людям СМС с "актуальными" вакансиями.
"Хотим обезопасить вас от этой опасности и сообщить, что ROZETKA ищет сотрудников исключительно через сайты поиска работы", - говорится в сообщении.
ROZETKA сообщила о мошенниках (скрин)
Как не попасть на мошенников во время поиска работы
Чтобы не напасть злоумышленников, следует следовать следующим советам:
- Почитайте отзывы о компании и найдите ее сайт;
- Никому не переводите деньги;
- Никому не отправляйте паспортные данные и код вашей банковской карты;
- Не регистрируйтесь на неизвестных сервисах и не проходите верификацию.
Чаще всего о лжи свидетельствуют следующие признаки:
- Вложите 100 гривен и получите 500;
- Отправьте 100 гривен, чтобы получить документы/материалы;
- Получите 100 гривен за 20 минут;
- Можно работать дома с помощью мобильного телефона и легко зарабатывать от 1000 гривен в день;
- Хороший заработок пишите в личные (без номера телефона и названия организации).
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Важно помнить, что честные работодатели всегда говорят о себе открыто и предоставляют всю необходимую информацию.
Ранее мы сообщали, что мошенники обворовали украинцев на полмиллиона гривен с помощью популярной схемы.
Также украинцев предупреждали о квартирных мошенниках, обманывающих во время аренды квартиры.