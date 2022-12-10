ROZETKA попередила про шахраїв: що відомо
Відомий український інтернет-магазин ROZETKA попередив про шахраїв. Зловмисники у соціальних мережах надсилають людям повідомлення та пропонують роботу.
Про це повідомили на офіційній сторінці ROZETKA у Facebook.
Як працює схема
Нещодавно почастішали випадки, коли шахраї від імені ROZETKA пропонують роботу українцям через Telegram чи інші соціальні мережі.
Шахраї розсилають людям СМС з "актуальними" вакансіями.
"Хочемо застерегти вас від цієї небезпеки та повідомити, що ROZETKA шукає співробітників виключно через сайти пошуку роботи", - йдеться у повідомленні.
ROZETKA повідомила про шахраїв (скрін)
Як не потрапити на шахраїв під час пошуку роботи
Щоб не натрапити на зловмисників, варто дотримуватись таких порад:
- Почитайте відгуки про компанію та знайдіть її сайт;
- Нікому не переказуйте гроші;
- Нікому не надсилайте паспортні дані та код вашої банківської картки;
- Не реєструйтеся на невідомих сервісах і не проходьте верифікацію.
Найчастіше про брехню свідчать такі ознаки:
- Вкладіть 100 гривень і отримайте 500;
- Надішліть 100 гривень, щоб отримати документи/матеріали;
- Отримайте 100 гривень за 20 хвилин;
- Можна працювати вдома за допомогою мобільного телефону і легко заробляти від 1000 гривень на день;
- Хороший заробіток, пишіть в особисті (без номера телефону і назви організації).
- Заробіток без вкладень, переходьте за посиланням.
Важливо пам'ятати, що чесні роботодавці завжди говорять про себе відкрито та надають усю необхідну інформацію.
Раніше ми повідомляли, що шахраї обікрали українців на півмільйона гривень за допомогою популярної схеми.
Також українців попереджували про квартирних шахраїв, які обманюють під час оренди квартири.