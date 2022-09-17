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"Ваш родич у лікарні". Шахраї обікрали українців на півмільйона гривень

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Дніпро, Субота 17 вересня 2022 11:22
"Ваш родич у лікарні". Шахраї обікрали українців на півмільйона гривень Фото: правоохоронці викрили групу шахраїв, які обікрали українців на півмільйона гривень (Новіцький Андрій, УНІАН)
Автор: Руслан Гаращенко

Правоохоронці викрили групу шахраїв, які обікрали українців, зокрема сім'ю бійця ЗСУ. Загальна сума вкраденого становила близько півмільйона гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС .

Так, викрито організатора та двох виконавців, які дзвонили жертвам і повідомляли про те, що їхні родичі перебувають у лікарні і їм доведеться перенести операцію, на яку необхідно скинути гроші.

"Шахраї обдурили 10 людей на майже 300 тисяч гривень. Серед постраждалих – близькі родичі військовослужбовця ЗСУ", - розповіли у МВС.

Крім того, встановлено, що група аферистів також продавали неіснуючі дрова. Сума збитків становила близько 200 тисяч гривень.

Під час обшуків правоохоронці вилучили у зловмисників мобільні телефони, банківські картки та чорні записи.

"Організатор злочину нещодавно звільнився з місць позбавлення волі, а двоє поплічників відбувають покарання у виправній колонії Дніпропетровської області", - з'ясували у поліції.

Фігурантам інкримінують вчинення кримінальних правопорушень за ч. 2, 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі терміном від трьох до восьми років.

Нагадаємо, в Київській області правоохоронці затримали двох шахраїв. Злочинці ошукали волонтерку, яка намагалася придбати авто для ЗСУ.

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