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Кіберполіція створила бота для повідомлень про виявлені мітки окупантів

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П'ятниця 25 лютого 2022 12:08
Кіберполіція створила бота для повідомлень про виявлені мітки окупантів Фото: кіберполіція створила бота для повідомлень про виявлені мітки (freepik.com)
Автор: Сергій Пишкін

Кіберполіція створила бота в Telegram для повідомлень про виявлені мітки. Позначки залишають окупанти на дорогах.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Національної поліції України.

"Можна сфотографувати точки та вони потраплять до єдиної бази на Google Maps. Фото необхідно робити через бот та додавати геомітку", - пише пресслужба поліції.

Також до бота громадяни можуть передавати інформацію щодо переміщення ворогів, їх техніки та цілевказників.

Бот працює через Телеграм - @ukraine_avanger_bot.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Києві після падіння російського літального апарату загорівся 9-поверховий будинок.

Тим часом Російська Федерація втратила близько 800 своїх військових в ході першого дня "масштабного" вторгнення в Україну.

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