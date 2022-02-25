Кіберполіція створила бота для повідомлень про виявлені мітки окупантів

Кіберполіція створила бота в Telegram для повідомлень про виявлені мітки. Позначки залишають окупанти на дорогах.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Національної поліції України.

"Можна сфотографувати точки та вони потраплять до єдиної бази на Google Maps. Фото необхідно робити через бот та додавати геомітку", - пише пресслужба поліції.

Також до бота громадяни можуть передавати інформацію щодо переміщення ворогів, їх техніки та цілевказників.

Бот працює через Телеграм - @ukraine_avanger_bot.