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Наковтався бабусиних таблеток: під Рівним 4-річний хлопчик потрапив в реанімацію

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Костопіль, Субота 22 травня 2021 15:44
Наковтався бабусиних таблеток: під Рівним 4-річний хлопчик потрапив в реанімацію Фото: на Рівненщині хлопчик наковтався таблеток (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Styler

У місті Костопіль під Рівним 4-річний хлопчик наковтався бабусиних таблеток та потрапив у реанімацію.

Про це інформує Рівненський обласний центр екстреної медичної допомоги.

Так, подія сталася в суботу, 22 травня. Мати хлопчика близько половини дев'ятого ранку звернулась до медиків та пояснила, що її 4-річний син знайшов бабусині таблетки Клофелін та з'їв їх.

На місце події одразу прибула "швидка".

Хлопчику першочергово промили шлунок. Спочатку стан дитини був задовільний, однак під час транспортування до Рівного різко погіршився.

"Під час транспортування стан дитини погіршився: загальна слабкість, сонливість, сповільнений пульс, дитина перестала реагувати на запитання", - йдеться у повідомленні.

Дитина нині перебуває в реанімації.

Про інцидент повідомили до поліції.

Раніше повідомлялося про те, що в Тернополі госпіталізували двох дітей з отруєнням таблетками - малюки у віці чотирьох років і одного року отруїлися пігулками тонзилотрена.

Також ми писали про те, що в березні 11-річна школярка в Рівному прийняла 40 таблеток, і тоді поліція зайнялася розслідуванням щодо доведення до суїциду.

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