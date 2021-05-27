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Під Рівним третьокласниця підрізала чоловіка, який бив її маму: що їй за це буде?

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Рівненська область, Четвер 27 травня 2021 15:05
Під Рівним третьокласниця підрізала чоловіка, який бив її маму: що їй за це буде? Колаж РБК-Україна: під Рівним дівчинка вдарила ножем співмешканця-тирана своєї матері
Автор: Styler

У місті Костопіль Рівненської області дев'ятирічна дівчинка вступилася за свою маму, яку жорстоко бив співмешканець. Але зробила вона це радикальним методом - ввігнала в чоловіка ножа.

Про цю подію повідомив заступник начальника ГУНП в Рівненській області Олександр Панасюк місцевому виданню Rivne Online.

Чому дівчинка взялася за ніж?

Повідомляється, що днями між цивільним подружжям стався конфлікт. В ході сварки 35-річний чоловік штовхав та намагався завдавати ударів своїй 36-річній співмешканці.

Саме у той момент 9-річна донька жінки, учениця третього класу, яка була вдома, вирішила не терпіти таке поводження зі своєю мамою.

Вона взяла ніж та вдарила чоловіка-тирана в область грудної клітки. Відразу після цього чоловік з проникаючим пораненням був доставлений до лікарні. Медики ж і розповіли про інцидент поліцейським.

Що тепер буде з дівчинкою?

Абсолютно нічого.

"Співмешканець бив матір, дівчинка нанесла йому ножове поранення, але вона не є суб’єктом злочину і навіть примусові заходи виховного характеру до неї застосовуватися не будуть", - повідомив заступник начальника поліції області.

Також він додав, що "кримінальне провадження у поточному місяці буде закрито за відсутністю складу злочину".

Раніше ми писали, що біля Одеси сім'я "педагогів" розбещувала дітей під виглядом приватних уроків.

Також нещодавно школярі в Херсонській області довели дівчинку до суїциду і сказали, що вона "сама винна".

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