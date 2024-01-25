Женщина годами врала детям, но они раскрыли ее постыдную тайну: это разрушило их жизнь

Семейные тайны нередко приводят к тому, что рано или поздно правда всплывает на поверхность. И это заканчивается либо скандалами, либо потерей доверия. Так случилось и в семье 39-летней женщины, которая вместе со своей сестрой узнала, что мать годами врала им и их брату.

Что от своих детей скрывала мать

Женщина - средний ребенок в семье. У нее есть старшая 42-летняя сестра и 38-летний брат. 4 года назад их отец и мать развелись, первые подозрения закрались уже тогда.

"Моя мама вела себя совершенно безумно, пытаясь заставить нас и наших детей отказаться от отца и выбрать отношения только с ней. Наш отец от разочарования сказал несколько загадочных слов, которые дали понять, что у него есть большие секреты", - рассказала женщина.

"И что он чувствует себя застрявшим, наблюдая, как она пытается изолировать нас, и не может сказать нам правду о том, кем она на самом деле является как личность", - добавила она.

Вскоре после этого у подруги детства ее матери родился правнук. Женщина и ее сестра смогли увидеть не только малыша, они впервые встретились с двумя взрослыми детьми этой подруги - один из ее сыновей, мужчина по имени Девид, был невероятно похож на их брата. И тогда они поняли, что их мать могла изменять и родить сына именно от него.

Женщина узнала, что от нее годами скрывала ее мать (скриншот)

Женщины решили не устраивать скандал и просто ждали, к чему все это приведет. Недавно они поговорили со своим отцом. Он рассказал, что действительно не является кровным папой их брату. И оказалось, что все вокруг об этом знали.

"У моей матери и Девида был роман в течение трех лет, когда мы были маленькими. Теперь все так запутанно. Мы хотим сказать нашему брату правду. Но у него уже непростые отношения с нашим отцом", - призналась женщина.

"Мы не хотим говорить ему, что все эти люди лгали ему всю его жизнь. Или что его биологический отец знал о нем и наблюдал, как он рос, но отказался быть его папой. Мы не хотим разрушать отношения нашего брата, но они построены на лжи", - добавила она.

Чем все закончилось

Тайна, которую раскрыли женщина и ее сестра, разрушила их жизни. Они не могут думать о чем-то другом. Все усугубляет еще и то, что их брат, который так ничего и не знает, должен перенести операцию. Но дело в том, что на самом деле она ему не нужна, ведь эту процедуру ему назначили только из-за наследственности. Мужчина якобы может перенять болезнь отца, но никто не знает, что у него совсем другой папа.

"У моего брата также есть двое детей с редким генетическим заболеванием, которое раньше не встречалось ни у нас, ни у его жены. Его могут унаследовать только мальчики, и его третий новорожденный ребенок тоже мальчик", - отметила женщина и добавила, что не знает, как ей поступить.