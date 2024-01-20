Ротару с грустью вспомнила о муже в день его рождения (фото)

Певица София Ротару нередко появляется в сети, но 20 января она с болью вспомнила о своем покойном муже Анатолии Евдокименко. В этот день ему могло бы исполниться 82 года.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Stories, которую Ротару разместила на своей странице в Instagram .

Что написала певица

После смерти Евдокименко, жизнь которого оборвалась 23 октября 2002 года из-за третьего инсульта, Ротару так и не вышла замуж. Все эти годы она помнит о муже, ходит на его могилу, которая находится на Байковом кладбище в Киеве.

А в день рождения любимого певица показала архивное фото. На снимке Ротару и Евдокименко позируют с улыбками. Мужчина обнимал певицу.

На фото Ротару оставила всего три слова на русском языке. Также она добавила эмодзи в виде сердца.

"Помню, скучаю, люблю", - написала певица.

Ротару показала архивную фотографию с мужем (скриншот)

Кадр был сделан много лет назад, задолго до того, как избранник Ротару перенесет первые два инсульта, впадет в кому, потеряет возможность разговаривать и не выдержит третьего приступа.

Семья певицы

Известно, что от Евдокименко Ротару родила сына - Руслана, сейчас ему 53 года. У певицы есть двое внуков - Анатолий и София-Ева.

29-летний внук Ротару находится за границей и занимается музыкой. А внучка звезды ведет блог и путешествует.