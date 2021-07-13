Зеленський - Путіну: каже, що не має часу на зустріч, але пише статтю про Україну

Президент України Володимир Зелеський заявив, що заздрить тому, скільки президент Росії Володимир Путін може собі дозволити витратити часу для написання статті про Україну. Пропонує йому обговорити "деякі речі" зі статті під час прямої зустрічі.

Про це він заявив на форумі "Україна 30", повідомляє РБК-Україна , посилаючись на трансляцію форуму.

За його словами, було помітно, що для написання статті Путін доклав багато зусиль.

"Що стосується цього часу, я думаю, що ми постійно говоримо про нашу зустріч і на зустріч президентів України і РФ часу щось не вистачає. Я просто не знав, на що він витрачає цей час і зараз я бачу результат", - заявив Зеленський.

Президент України вважає, що деякі речі, про які Путін написав, вони могли б проговорити.

"Напевно, я б надав йому багато матеріалу, яким також можна скористатися в іншій статті, в майбутній", - заявив Зеленський.

Разом з тим, президент України зазначив, що не мав змоги прочитати всю статтю Путіна через насичений робочий день.

Зазначимо, що вчора Володимир Зеленський провів зустріч з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Ці переговори тривали чотири години. Сторони, зокрема, обговорювали Донбас, нормандську зустріч та "Північний потік-2".