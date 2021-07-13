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Путін відповів на пропозицію Зеленського обговорити статтю: спочатку проаналізуйте її

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Москва, Вівторок 13 липня 2021 23:26
Путін відповів на пропозицію Зеленського обговорити статтю: спочатку проаналізуйте її Фото: Путін запропонував Зеленському проаналізувати статтю про Україну перед зустріччю (kremlin.ru)
Автор: Сергій Пишкін

Чинний голова Російської Федерації Володимир Путін відповів Володимиру Зеленському стосовно пропозиції зустрітися, аби обговорити статтю "Про історичну єдність росіян та українців". Путін переконаний у тому, що керівництву України необхідно зробити паузу, аби проаналізувати його роботу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю з президентом Росії.

"Якщо є бажання подискутувати, то їм потрібно взяти паузу, уважно прочитати, проаналізувати. Вони знайдуть про що поговорити. Коли кажу "вони", маю на увазі політичне керівництво України", - відзначив Володимир Путін.

Володимир Зеленський, зі свого боку, переконаний у тому, що вони з главою РФ мали б можливість проговорити деякі подробиці зі статті.

"Напевно, я б надав йому багато матеріалу, яким також можна скористатися в іншій статті, в майбутній", - заявив Зеленський.

Зрештою, президент України зізнався у тому, що не мав часу, аби прочитати роботу Володимира Путіна повністю.

Нагадаємо, що РБК-Україна розповідало про реакцію Володимира Зеленського на статтю Путіна “Про історичну єдність росіян та українців”

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Володимир Путін Російська Федерація
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