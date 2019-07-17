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Новий вантаж 200: на Донбасі ліквідували російського "православного" найманця (фото)

STYLERЖиття    17.07.2019 - 20:23
Новий вантаж 200: на Донбасі ліквідували російського "православного" найманця (фото)
Фото: Війна на Донбасі (YouTube screenshot/RafaVideoart channel)

Сам бойовик народився в Горлівці

На Донбасі ліквідували ще одного російського найманця з "православної армії". Наголошується, що це 36-річний бойовик Олександр Лантратов, якого розшукували, як зниклого без вісти у соцмережах. Про новий вантаж 200 повідомив на своїй сторінці в Twitter Necto Mancer. Зазначається, що чоловік воював у лавах "Російської православної армії".

"Що ж ви не кажете, що хлопчик не просто так з дому пішов, а в #роа пішов? І "за наявною інформацією Фелікс загинув не від бандерівської кулі", - написав блогер під фото.

Новий вантаж 200: на Донбасі ліквідували російського &quot;православного&quot; найманця (фото)Скріншот поста (twitter.com/666_mancer)

Новий вантаж 200: на Донбасі ліквідували російського &quot;православного&quot; найманця (фото)

Фото: Бойовик Олександр Ланстратов (twitter.com/666_mancer)

У повідомленні наголошується, що мати бойовика з позивним Фелікс впевнена, що він загинув не від "бандерівської кулі". З 2016 року вона не знала про місцезнаходження сина, хоча була в курсі, що він поїхав "звільняти Донбас".

Також опубліковано відео, на якому Фелікс присягає на вірність "ДНР". Сам бойовик родом з Горлівки.

 

 

Як ми раніше писали, на Донбасі силами Збройних сил України був ліквідовано бойовик "ДНР" Ігор Сторожев Сергійович на прізвисько "Марік". Про це в Twitter повідомив блогер Necro Mancer, який і опублікував його фото.

Раніше повідомлялося, що підозрюваний у справі катастрофи MH17 Володимир Цемах зізнався, як ховав "Бук".

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