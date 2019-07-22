Зараз буде боляче: у мережу злили дані "іхтамнєтів" на Донбасі

Фото: бойовик на Донбасі (twitter.com/usvata)

Оприлюднено список 56 російських кадрових військових на Донбасі

В інтернеті опублікували дані російських кадрових військових на Донбасі на окупованих територіях, які воюють проти України. У списку 56 так званих "іхтамнєтів", які повинні зацікавити Міжнародний кримінальний суд в Гаазі. Інформацію про військових злочинців злив відомий блогер під ніком "Фашик Донецький".

Зазначається, що мова йде про керівний склад з'єднань та військових частин Південного військового округу РФ, який Кремль залучає для організації матеріально-технічного забезпечення російсько-терористичних бандформувань - 1 і 2 "армійських корпусів" "ДНР", які оперативно підпорядковані 8-й армії російського Південного військового округу.

"Ми вирішили трошки підказати росіянам, хто є спонсором війни в Україні і хто займається бойові дії на території чужої держави. Зараз буде боляче. Дуже", - написав блогер.

Скрін: fashikdonetsk.com

У списку вказано номер частини, її назва, пункт постійної дислокації (ппд), військове звання, посада російського військовослужбовця на окупованих територіях, ПІБ та особистий номер телефону.

Військова частина № 66431 або 4 ВБ, місто Цхінвалі, військове звання підполковник, посада - помічник командира по мат-технич. забезпечення Гончарук Василь Петрович, номер телефону 8-929-803-84-32

Військова частина № 66431 або 4 ВБ, ппд місто Цхінвалі, військове звання - майор, посада - начальник тех. забезпечення частини, Ведерніков Олександр Геннадійович, номер тел - 8-929-810-44-62

Військова частина № 09332 або 7 ВБ, ппд - місто Гудаута, військове звання - полковник, посада - помічник командира мат.-технічного забезпечення, Мальцев Єгор Олегович, номер телефону 89605815738

Військова частина № 09332 або 7 ВБ, ппд - місто Гудаута, військове звання - майор, посада начальник забезпечення частини, Нікішин Сергій Юрійович, номер телефону - 89284074445

Військова частина № пп-04436 або 102 ВБ, ппд - місто Гюмрі, военнное звання - підполковник, посада - начальник забезпечення частини, Панов В'ячеслав Миколайович, номери телефонів - 89283368169, +37498542173

Військова частина № 65384 або 17-а омсбр, ппд - місто Шалі, військове звання - полковник, посада - помічник командира мат-технічного забезпечення, Долбиш Володимир Васильович, номер телефону - 89280241189

Військова частина № 65384 або 17-я омсбр, ппд - місто Шалі, військове звання - капітан, посада - начальник тех. забезпечення частини, Іванов Олександр Генадьевич, номер телефону - 89284667723

Ілюстративне фото: бойовики на Донбасі

Військова частина № 27777 або 18 омсбр, ппд - місто Ханкала, військове звання - полковник, посада - помічник командира по мат.тих.забезпечення, Єрмілов Максим Володимирович, номер телефону - 89288955833

Військова частина № 27777 або 18 омсбр, ппд - місто Ханкала, військове звання - майор, посада - начальник техн. забезпечення частини, Коломоєць Іван Васильович, номер телефону 89280027158

Військова частина № 20634 або 19 омсбр, ппд - місто Владикавказ, військове звання - підполковник, посада - тимчасово виконуючий обов'язки по мат.-техн. забезпечення, Алайцев Олексій Михайлович, номер тел 89289330680

Військова частина № 20634 або 19 омсбр, ппд - місто Владикавказ, військове звання - капітан, посада - тимчасово виконуючий обов'язки начальника тех. забезпечення, Широкорат Артем Олегович, номер тел 89289329418

Військова частина № 22220 або 20 омсбр, ппд - місто Волгоград, військове звання - майор, посада - начальник тех.забезпечення, Сергєєв Валерій Вікторович, номер тел 89195491302

Військова частина № 63354 або 136 омсбр , ппд - місто Буйнакськ, військове звання - підполковник, посада - заступник начальника по мат.-тех забезпеченню, Семенов Станіслав Володимирович, номер тел 89284974719

Військова частина № 63354 або 136 омсбр , ппд - місто Буйнакськ, військове звання — майор, посада - начальник тих.забезпечення, Просвіров Олег Володимирович, номер тел 89283587449

Військова частина № 74507 або 56 одшбр[л] , ппд - місто Камишин, військове звання - полковник, посада - помічник командира по мат.-тех. забезпечення, Гайдомака Сергій Олексійович, номер тел 89275493259

Військова частина № 74507 або 56 одшбр[л] , ппд - місто Камишин, військове звання - підполковник, посада - начтех забезпечення частини, Балабай Дмитро Валентинович, номер тел 89375459530

Військова частина № 16544 або 8 омсбр, ппд - нас. пункт Хорта, військове звання - підполковник, посада - помічник командира по мат-тех частини, Чивчан Валерій Наполионович, номер тел 89284866377

Військова частина № 16544 або 8 омсбр[р], ппд - нас. пункт Хорта, військове звання - підполковник, посада - начтех. забезпечення частини, Галєєв Марат Ринатович, номер тел 89389013477

Військова частина № 22179 або 33 орбр[р], ппд - місто Майкоп, військове звання - майор, посада - тимчасово виконуючий обов'язки помічника командира по мат.-тех забезпеченню, Мякотін Володимир Олексійович, номер тел 89282022097 або 89034246451

Ілюстративне фото: бойовики на Донбасі (twitter.com/dubovoyslavyans)

Військова частина № 22179 або 33 орбр[р] , ппд - місто Майкоп, військове звання - капітан, посада - брешемо. виконували. обов'язки тех забезпечення частини, Черкасов Віктор Сергійович, номер тел 89054884728

Військова частина № 01485 або 34 омсбр[р] , ппд - місто Сторожова, військове звання - підполковник, посада - помічник командира по мат-тех забезпечення, Мельник А. М, номер тел 89287388181

Військова частина № 01485 або 34 омсбр[р], ппд - місто Сторожова, військове звання - капітан, посада - тво. начальника техзабезпечення, Ісмаїлов Р.В, номер тел 89284763582

Військова частина № 23511 або 100-а орбр, ппд - місто Моздок, військове звання - майор, посада - помічник командира по мат-тех забезпечення, Андріанов Сергій Миколайович, номер тел 89280726255 або 89627471781

Військова частина № 23511 або 100-я орбр, ппд - місто Моздок, військове звання - майор, посада - начальник техзабезпечення частини, Величко Андрій Миколайович, номер тел 89284915692

Військова частина № 13140 або 810 обмп, ппд - місто Севастополь, військове звання - майор, посада - помічник командира по мат-тех забезпечення, Радченко Сергій Миколайович, номер тел +380501949337

Військова частина № 31853 або 1 рбр, ппд - місто Краснодар, військове звання - підполковник, посада - помічник командира по мат-тих обеспечених, Лобян Артур Алибертович, номер тел 89284609971

Військова частина № 48315 або 439 реабр, ппд - місто Знаменськ, військове звання - підполковник, посада - помічник командира по мат-тех забезпечення, Брехуненко В'ячеслав Миколайович, номер тел 89185048797

Військова частина № 32383 або 67 зрбр, ппд - місто Волгоград, військове звання - підполковник, посада - помічник командира по мат-тех забезпечення, Петін Артур Олексійович, номер тел 89616787530

Військова частина № 01228 або 39 ождбр , ппд - місто Тимашевск, військове звання - підполковник, посада - помічник командира по мат-тех забезпечення, Донсков Олексій Вікторович, номер тел 89184313506

Військова частина № 51473 або 37 ождбр, ппд - місто Волгоград, військове звання - підполковник, посада - помічник командира по мат-тех забезпечення, Рябов Павло Віталійович, номер тел 89280596351

Військова частина № 13204 або 154 ортбр, ппд - нас пункт Рясний, військове звання - підполковник, посада - помічник командира по мат-тех забезпечення, Лисенко Іван Іванович, номер тел 89188829634

Військова частина № 41600 або 66 бру, ппд - місто Ставрополь, військове звання - полковник, посада - помічник командира по мат-тех забезпечення, Гур'янов Андрій Станіславович, номер тел 89282520555

Військова частина № 41600 або 66 бру, ппд - місто Ставрополь, військове звання - старший лейтенант, посада - начальник частини, Скуратов В.І., номер тел 89188829634

Військова частина № 29202 або 34 бру[58], ппд - місто Владикавказ, військове звання - підполковник, посада - помічник командира по мат-тех забезпечення, Губанов Олександр Михайлович, номер тел 89280683940

Військова частина № 71609 або 176 брст, ппд - нас. пункт Рассвєт, військове звання - полковник, посада - помічник командира по мат-тех забезпечення, Шугаєв Олексій Олексійович, номер тел 89289047686

Військова частина № 47567 або 11 оисбр, ппд - місто Камінь-Шахтинск, військове звання - підполковник, посада - помічник командира по мат-тех забезпечення, Клунов Денис Сергійович, номер тел 89282132919

Військова частина № 65363 або 28 обр рхбз, ппд - місто Камишин, військове звання - підполковник, посада - заступник командира по мат-тех забезпечення, Федорин Юрій Михайлович, номер тел 89187993952 або 89616833499

Військова частина № 42352 або 7 пко, ппд - місто Ростов-на-Дону, військове звання - полковник, посада - помічник командира по мат-тех забезпечення, Клюєв Валерій Петрович, номер тел 89081751517 або 89289099250

Військова частина № 72153 або 99 бр мто, ппд - місто Майкоп, військове звання - підполковник, посада - заступник командира по мат-тех забезпечення, Баскаков Павло Вікторович, номер тел 89284610775

Військова частина № 11384 або 78 бр мто, ппд - місто Прохолодний, військове звання - підполковник, посада - заступник командира по мат-тех забезпечення, Максимов Георгій Владиславович, номер тел 89281511321

Військова частина № 64670 або 291 абр, ппд - місто Троїцьке, військове звання майор, посада поч частини, Романенко Ігор Миколайович, номер тел 89034660588

Військова частина № 21797 або 943 реап, ппд - місто Майкоп, військове звання - підполковник, посада - помічник командира по мат-тех забезпечення, Тарасенко Олег Анатолійович, номер тел 89284667623

Військова частина № 68889 або 74 ортпосн, ппд - місто Владикавказ, військове звання - підполковник, посада - помічник командира по мат-тех забезпечення, Васін Сергій Миколайович, номер тел 89284958298

Військова частина № 65246 або 42 опв, ппд - місто Ростов-на-Дону, військове звання - підполковник, посада - помічник командира по мат-тех забезпечення, Алексєєв Олексій Миколайович, номер тел 89094315825

Військова частина № 48514 або 1536 зрп, ппд - місто Ростов-на-Дону, військове звання - підполковник, посада - помічник командира по мат-тех забезпечення, Глущенко Вячеслав Валерійович, номер тел 89064152772

Військова частина № 26345 або 1537 зрп, ппд - місто Новоросійськ, військове звання - майор, посада - тимчасово виконуючий обов'язки помічника командира по мат-тех забезпечення, Соколов Володимир Сергійович, номер тел 89604718214

Фото: бойовики на Донбасі (з відкритих джерел)

Військова частина № 11574 або 1721 зрп, ппд - місто Сочі, військове звання - полковник, посада - заступник командира по мат-тех забезпечення, Маркушин Олександр Сергійович, номер тел 89282074647

Військова частина № 81401 або 1096 зрп, ппд - місто Севастополь, військове звання - підполковник, посада - заступник командира по мат-тех забезпечення, Наздрачев Володимир Володимирович, номер тел +380507458806

Військова частина № 40213 або 338 ртп, ппд - місто Ростов-на-Дону, військове звання - майор, посада - начальник складу ПММ, Лукяшко В.А., номер тел 89281711802

Військова частина № 03007 або 339 ртп, ппд - місто Астрахань, військове звання - майор, посада - начальник продовольчого складу, Ігнатенко Сергій Миколайович, номер тел 89654505725

Військова частина № 60135 або 475 оц реб, ппд - місто Севастополь, військове звання - капітан, посада - заступник командира по мат-тех забезпечення, Чащов Сергій Євгенович, номер тел +380508182667

Військова частина № 05525 або 25 пспн, ппд - місто Ставропоь, військове звання - майор, посада - помічник командира військової частини по мат-тех забезпечення, Ладейнов Володимир Ілліч, номер тел 89288585498

Військова частина № 51532 або 10 обрсп, ппд - нас пункт Молькино, краснодарський край, військове звання - підполковник, посада - заступник командира по мат-тех забезпечення, Вакарин Сергій Олександрович, номер тел 89054770100

Військова частина № 11659 або 22 обрспн, ппд - селище Степової Ростовско області, військове звання - підполковник, посада - заступник командира по мат-тех забезпечення, Єрмолов Михайло Вікторович, номер тел 89287862300

Військова частина № 08916 або 11 абгпабр, ппд - селище Уташ, військове звання - підполковник, посада - помічник командира по мат-тех забезпечення, Борадачев Василь Іванович, номер тел 89186626682

Військова частина № 62829 або 1270 гц реб, ппд - місто Ковалівка, військове звання - підполковник, посада - заступник командира по мат-тех забезпечення, Шарапов Андрій Генадьевич, номер тел 89281684713

"Мораль Всі вищеназвані люди - це військові злочинці, які виконують накази Кремля. Нагадую, військові злочини не мають терміну давності", - зазначив блогер.

Скрін: fashikdonetsk.com

Як повідомлялося, раніше в мережу злили особисті дані бойовиків з терористичного угруповання "ДНР", які зрадили Україну і долучилися до бандформувань на Донбасі. Всього в списках 73 "спецназівця" бойовиків.

Також ми писали про те, що нещодавно в мережі показали відео, як у Донецькій області в місті Шахтарськ в житловому кварталі влітку 2014 року бойовики терористичного угруповання "ДНР" ведуть вогонь з мінометів, встановлених на транспорті.