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Поповнення вантажу 200: на Донбасі знищили ще одного бойовика (фото)

STYLERЖиття    17.08.2019 - 19:41
Поповнення вантажу 200: на Донбасі знищили ще одного бойовика (фото)
Фото: Бойовики на Донбасі (youtube.com vicenews)

На Донеччині вбили ще одного терориста, який воював у лавах "ДНР"

На Донбасі вбили ще одного бойовика "ДНР" Олександра Лебедєва з позивним "Кемел". Його українська армія ліквідувала ще 2 червня 2018 року, але про його смерть стало відомо тільки зараз. Про це написав боєць ВСУ Олександр Штефан Штірліц у своєму Telegram-каналі.

Також український військовий опублікував скріншот коментарів на сторінці в соцмережі в бойовика, звідки і стало відомо, що його вбили на Донбасі.

Також з'явилися фотографії Олександра Лебедєва.

Поповнення вантажу 200: на Донбасі знищили ще одного бойовика (фото)Поповнення вантажу 200: на Донбасі знищили ще одного бойовика (фото)Скріншот (Штірліц/Telegram-канал)

Поповнення вантажу 200: на Донбасі знищили ще одного бойовика (фото)

Фото: Бойовик Олександр Лебедєв "Кемел" (Штірліц/Telegram-канал)

Зазначимо, що Лебедєв народився в 1977 році в Стаханові. Судячи по сторінці в соцмережі, у нього залишилася дружина і шестирічний син.

Поповнення вантажу 200: на Донбасі знищили ще одного бойовика (фото)

Фото: Бойовик Олександр Лебедєв "Кемел" (Штірліц/Telegram-канал)

Як ми раніше повідомляли, на Донбасі ліквідували російського найманця і бойовика угруповання "ДНР". Про поповнення "вантажу 200" повідомили в соцмережах і також опублікували фото терористів Микити Дубинова і Олега Рєзнікова.

Як повідомлялося, раніше в мережі розповіли про ліквідацію на Донбасі російського найманця з "православної армії".

Новий вантаж 200: на Донбасі ліквідували російського "православного" найманця (фото) Новий вантаж 200: ліквідовані двоє бойовиків на Донбасі (фото)
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