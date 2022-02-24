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В Укренерго спростували інформацію про обов'язкове відключення електрики вночі

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Четвер 24 лютого 2022 23:11
В Укренерго спростували інформацію про обов'язкове відключення електрики вночі Фото: в Укренерго спростували інформацію про обов'язкове відключення елетрики (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У НЕК Укренерго спростували інформацію про обов'язкове відключення електроенергії після 23:00. Вони назвали це фейком і закликали відповідально використовувати електроенергію.

Про це йдеться на сторінці Укренерго в Facebook.

"Важливо і терміново! У соціальних мережах і деяких ЗМІ поширюють фейки про те, що о 23:30 потрібно вимкнути всі прилади та до нуля знизити споживання в будинках. Нібито через підключення нашої електромережі до європейської системи", - сказано в повідомленні.

В Укренерго зазначають, що саме так і працює ворог і ці заклики спрямовані на те, щоб завдати удару по українській енергосистемі.

"Укренерго офіційно спростовує цю інформацію і заявляє, що енергосистема працює в нормальному режимі й буде працювати. Нічого вимикати не потрібно, і ніхто нікуди не підключається вночі!"- підкреслили у відомстві.

Українців закликали використовувати електроенергію відповідально і не вестися на провокації ворога.

В Укренерго спростували інформацію про обов'язкове відключення електрики вночі

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Львівська ОДА закликала жителів відключити електрику після 23: 00.

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