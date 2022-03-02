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Окупанти створили фейкову сторінку Верховної Ради: українців просять подавати скарги

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Середа 02 березня 2022 15:08
Окупанти створили фейкову сторінку Верховної Ради: українців просять подавати скарги Окупанти створили фейкову сторінку Верховної Ради (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Російські окупанти розширюють канали інформаційно-психологічних спецоперацій для поширення дезінформації в Україні.

Зокрема, 2 березня окупанти створили у телеграмі фейкову сторінку Верховної Ради України, повідомляють на сторінці Держспецзв’язку.

Зазначається, що інформацію про появу фейку розповсюдили працівники Держспецзв'язку України. Посадовці закликали українців заблокувати фейковий акаунт.

Чим більше скарг надішлють користувачі, тим швидше джерело розповсюдження пропагандистських даних буде знищено.

Окрім безпосереднього надсилання скарг у Держспецзв'язку попросили українців поширити інформацію про появу фейкового акаунту, аби шкода від публікацій була меншою.

Ось адреса каналу, який потрібно заблокувати: https://t.me/verkhovna_rada_ua

"Просимо максимального поширення! Дружні канали та ЗМІ! Інформаційне військо! У сторінки Верховної Ради України з'явився фейк! Давайте разом приберемо його. Кидайте скарги, - наголосили у держспецзв'язку.

Раніше ми повідомляли, що у мережі поширюють фейк про Viber, щоб отримати доступ до листування і дзвінків.

Також ми писали, що створено Telegram-канали голів обладміністрацій для протидії дезінформації.

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