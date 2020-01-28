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В Україні скасовують виступи артистів: в Харків не пустили відомого коміка

STYLERЖиття    28.01.2020 - 20:34
В Україні скасовують виступи артистів: в Харків не пустили відомого коміка
В Україні масово скасовують виступи російських артистів (Колаж РБК-Україна)

Громадські активісти домоглися скасування ще одного концерту

У Харкові скасували виступ відомого коміка Ідрака Мірзалідзе. З'ясувалося, що знаменитий стендапер живе і виступає в Росії, а також відвідував окупований Крим. Раніше його внесли в базу даних сайту "Миротворець".

Як розповів лідер громадської організації "Світанок" Вадим Поздняков в коментарі для видання "Укрінформ", це не єдиний виступ в Україні, який довелося скасувати.

"Мірзалідзе планував 22 лютого виступити в Палаці студентів НТУ ХПІ, але його виступ анульовано. Продаж квитків вже зупинили. Протягом двох місяців у Харкові за наполяганням активістів скасовано 4 виступи російських артистів "кримнашистів", - зазначив Поздняков і додав, що російський комік був внесений в базу сайту "Миротворець" ще у 2016 році за виступи в окупованому Криму.

Активіст висловив надію на те, що потік російських артистів в Україну найближчим часом припиниться. Раніше активісти "Світанка" повідомили у соціальних мережах про те, що до Харкова планують приїхати російські артисти Слава Комісаренко, Олена Корікова, Григорій Антипенко та Тетяна Арнтгольц, які незаконно перетинали кордон і виступали в окупованому Криму.

20 січня в Харкові повинна була відбутися вистава "Ідея фікс" за участю російських артистів Марата Башарова, Сергія Колесникова та Лариси Удовиченко. Однак виставу скасовували, а артистам заборонили в'їзд в Україну. Попередження про намір російських артистів в Харків надійшла в СБУ від громадської організації "Світанок".

"Ми категорично проти створення виступів "кримнашистів" в Харкові, тому зробили необхідні юридичні кроки. Впевнені, що вони подіють, а якщо ні – спрацює патріотична громадськість", - наголосили активісти.

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