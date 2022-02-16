Українські артисти масово вступають до лав ЗСУ: "ми готові до опору"

Українські артисти не піддаються паніці з приводу подальшої російської агресії, а своїми вчинками доводять відданість країні. Так, деякі співаки почали вступати до лав територіальної оборони військових сил України.

"Це повинно було відбутися на 10 днів раніше, але несподівана хвороба трохи все відклала. Сьогодні підписав контракт на проходження військової служби в резерві ЗСУ. І, так, вже здоровий", - повідомив артист.

Олександр Положинський вступив у територіальну оборону ЗСУ (фото: facebook.com/sashko.polozhinsky)

Патріотичну ідею Положинського підтримали також музиканти з гурту "Антитіла" разом з її лідером Тарасом Тополею. Саме таку відповідь загальній паніці дали артисти.

"Антитіла прийняли рішення приєднатись до Сил Територіальної оборони ЗС України У нашому спільному проєкті з Міністерством оборони України “Саме те ТрО”, ми покроково покажемо шлях від рішення вступити до лав ТрО до першого тренування на полігоні", - розповів Тополя в Instagram.

За словами фронтмена групи, українці не бояться ставати на захист держави, де б вони не були.

"Сьогодні українці стають на захист держави незалежно від місця проживання, професії, віку чи статі. Вже 8-й рік наша ціль – це мир. Заради нього ми готові дати гідну відсіч кожному, хто захоче принести на наші землі війну", - сказав Тарас.

Але це ще не все. Український журналіст, актор та музикант Майкл Щур, вочевидь, вступив до лав територіальної оборони. Так, на його сторінці у Facebook постійно з'являються відео зі стрільбищ, а водному із коментарів він зізнався, що вже підписав контракт із київською терробороною.

Скріншот з Facebook

Що таке територіальна оборона

Територіальна оборона України - це система загальнодержавних, військових і спеціальних заходів, що проводяться в мирний час і в особливий період для протидії військовим загрозам, а також надання допомоги у захисті населення, територій, навколишнього середовища та майна від надзвичайних ситуацій.

У складі Сил територіальної оборони України будуть 25 бригад (одна бригада на Регіон), які будуть об'єднувати понад 150 батальйонів (один батальйон на район).

Постійна чисельність сил тероборони в мирний час складе 10 тисяч військових, в особливий період – понад 130 тисяч (буде сформований резерв).

Участь територіальної оборони - абсолютно добровільна. Особливих вимог до учасників тероборони немає, є тільки обмеження за віком – від 18 до 60 років.