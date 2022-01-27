Не треба боятись війни, треба бути підготовленими до неї, - Ірма Вітовська

Знаменита українська актриса театру і кіно Ірма Вітовська висловилася про загрозу повномасштабного вторгнення Росії та закликала бути готовими до можливої війни, а не боятися її й намагатися "втекти від реальності".

Як зазначила Вітовська, військові конфлікти в світі відбуваються за схожою схемою, про яку нерідко люди забувають до початку нових.

"Всі світові трагедії, які відбувалися, поки існує людство, відбувалися тоді, коли ми вже забуваємо, що це вже у нас було. Воно зазвичай не відбувається повторно ідентично, але повторює той же шлях", - поділилася думкою актриса.

Коментуючи ймовірність нового нападу Росії на Україну, Вітовська закликала адекватно сприймати таку загрозу і вже для себе формувати лінію поведінки в разі війни.

"Що я можу сказати? Давайте лякатися? Ось у мене багато знайомих, які: "ой не хочу цього..." Я розумію їх, часом так само сьогодні у мене теж немає сил. Але не думати про це не можна. Треба приймати кілька рішень - якщо буде час Х, що ти будеш робити", - сказала актриса.

Вона також додала, що реальність треба приймати як доконаний факт, і "з цим починати жити".

"Хлопці, які живуть на передку, вони знають, що вони можуть не вижити. І що сьогодні цей бій буде останній. Пройшли, вижили - добре. І так кожен раз. Так легше жити, ніж тікати від реальності. Ось така реальність", - наголошує Вітовська.

Зірка фільму "Мої думки тихі" і серіалу "Леся+Рома" зауважила, що раніше і сама не думала, що на Майдані будуть розстріли протестувальників і з'явиться Небесна сотня, а потім почнеться російська окупація і війна.

Вітовська не припускала, що їй доведеться дізнатися, що таке військовий госпіталь, коли вона передавала допомогу, як під час її приїзду в зону проведення АТО до українських бійців в 30 км від захопленого російсько-терористичними військами Донецька і чула "тишу, яка просто рве барабанні перетинки".

"Але так само, якщо ми зараз подумаємо про таку ж людину, як я, в 1939 році, скажімо, 25 серпня (за кілька днів до нападу гітлерівської Німеччини 1 вересня на Польщу і початку Другої Світової війни, - Ред.). Вона сидить і п'є каву у Львові, якщо ми говоримо про Україну. Або вже 41-й рік, коли територія Радянського Союзу... і сидять і п'ють чай, наприклад", - висловилася актриса.

Відео: Ірма Вітовська висловилася про війну і загрозу нового нападу Росії на Україну