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У кожного свій протест: Шуфрич в новому амплуа розсмішив мережу (фото)

STYLERЖиття    02.10.2019 - 17:02
У кожного свій протест: Шуфрич в новому амплуа розсмішив мережу (фото)
Шуфрич розсмішив мережу своїм виглядом у Раді (Колаж РБК-Україна, фото - Ян Доброносов)

Нестор Шуфрич розгулював по Раді з заклеєним ротом

Нестор Шуфрич, народний депутат від партії "Опозиційна платформа – За життя", неабияк повеселив користувачів соціальних мереж своїм незвичайним протестом у Верховній Раді. Фото розмістив на своїй сторінці фотограф Ян Доброносов.

Нестор Шуфрич з'явився у середу, 2 жовтня, у Верховній Раді з чорною стрічкою, якою заклеїв собі рот. З'ясувалося, що таким чином Шуфрич хотів висловити свій протест проти рішення Національної ради з приводу продовження ліцензій телеканалам "112 канал Україна" NewsOne і ZIK. Нестора Шуфрича також підтримав і Вадим Рабінович. Вони повісили на трибуну Верховної Ради плакат, на якому було написано: "Я проти цензури".

У кожного свій протест: Шуфрич в новому амплуа розсмішив мережу (фото)

Нестор Шуфрич (фото: facebook.com/yan.dobronosov)

Також акцію протесту підтримали і телеканали. Вони на півгодини припинили своє мовлення і в знак протесту показували кадри з людьми, у яких був рот заклеєний чорним скотчем.

"Влада хоче закрити рот всім, хто говорить не те, що їм подобається. Але незважаючи на всі спроби, закрити рот незалежним ЗМІ не вдасться. Ми боремося і будемо боротися до самої перемоги, яка, ми щиро віримо, настане. Рано чи пізно, слово в Україні знову стане вільним", - заявив генеральний продюсер телеканалу "112 Україна" Артем Марчевський.

У кожного свій протест: Шуфрич в новому амплуа розсмішив мережу (фото)

Фото: facebook.com/yan.dobronosov

Фотографія Нестора Шуфрича з заклеєним ротом повеселила користувачів мережі. Вони відзначили, що чорна стрічка йому дуже до лиця.

У кожного свій протест: Шуфрич в новому амплуа розсмішив мережу (фото)У кожного свій протест: Шуфрич в новому амплуа розсмішив мережу (фото)У кожного свій протест: Шуфрич в новому амплуа розсмішив мережу (фото)

Скріншот коментарів (facebook.com/yan.dobronosov)

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