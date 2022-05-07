ru ua
Сб, 07 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Росіяни одним ракетним ударом знищили музей Сковороди: що від нього залишилося (фото)

Новость на русском →
Харківська область, Субота 07 травня 2022 10:15
Росіяни одним ракетним ударом знищили музей Сковороди: що від нього залишилося (фото) Фото: росіяни знищили музей Сковороди (ru.wikipedia.org)
Автор: Людмила Жукова

В результаті ракетних обстрілів знищено Національний літературно-меморіальний музей Г. С. Сковороди в селі Сковородинівка Харківської області. Окупанти продовжують обстрілювати пам'ятки культури і знищувати з коренем все українське.

Про обстріл повідомили на сторінці Золочівської громади в Facebook.

Відзначимо, що до війни там тільки закінчилися реставраційні роботи, установу готували до святкування трьохсотріччя видатного філософа зі світовим ім'ям.

Росіяни одним ракетним ударом знищили музей Сковороди: що від нього залишилося (фото)

У музей Григорія Сковороди росіяни запустили ракету (фото: facebook.com/groups)

Як зараз виглядає музей

Росіяни одним ракетним ударом знищили музей Сковороди: що від нього залишилося (фото)Після обстрілу будівля всередині вигоріла повністю, даху немає.

Для довідки

Літературно-меморіальний музей Сковороди в селі Сковородинівка відкрився в 1972 році, а у 2008-му отримав статус національного. Могила філософа з висіченою на камені епітафією" Міръ ловилъ меня, но не поймалъ", яка стала крилатою фразою, знаходиться на території музейного комплексу.

Наразі немає інформації про те, чи евакуювали експонати музею у безпечне місце до обстрілів.

Як ми раніше писали, 91-річна жінка залишилася під обстрілами в Чернігові, щоб врятувати картини чоловіка-художника.

Також читайте, що у зруйнованому окупантами Чернігові демонтували пам'ятник Пушкіну.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація
LITE
"Мені нема де жити": Ірина Білик розплакалась, говорячи про Кіркорова (відео)
"Мені нема де жити": Ірина Білик розплакалась, говорячи про Кіркорова (відео)