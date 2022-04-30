ru ua
Сб, 30 квітня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У зруйнованому окупантами Чернігові демонтували пам'ятник Пушкіну

Новость на русском →
Україна, Субота 30 квітня 2022 15:01
У зруйнованому окупантами Чернігові демонтували пам'ятник Пушкіну Фото: у Чернігові знесли пам'ятник Пушкіну (suspilne.media)
Автор: Олександр Білоус

У Чернігові сьогодні демонтували пам’ятник російському поету та царському чиновнику Олександру Пушкіну. Бюст передали до історичного музею.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Знесенням бюсту під наглядом поліції займалися бійці тероборони 119 бригади. Саме вони знесли пам’ятник Зої Космодем’янській біля школи №10 у Чернігові.

Нагадаємо, Чернігів з перших днів повномасштабного вторгнення стримував натиск ворога, не дозволивши йому прорватися на Київ. Аби помститися, російська армія без розбору знищувала стародавнє місто снарядами, ракетами і авіабомбами.

Пам’ятник Пушкіну на чернігівському Валу встановили в 1900 році за гроші заможних містян. Ініціатором спорудження був губернатор Євген Андрієвський. Як прокоментував "Суспільному" чернігівський історик Сергій Леп’явко, у другій половині ХІХ сторіччя в Російській імперії існував культ Пушкіна, і, само собою, він досягнув і Чернігова. І тому невипадково у 1900 році спорудили пам’ятник йому.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чернігів
NEWS
66-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
66-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Артилерія НАТО. Яку зброю союзники передають Україні через два місяці війни
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Артилерія НАТО. Яку зброю союзники передають Україні через два місяці війни