Россияне одним ракетным ударом уничтожили музей Сковороды: что от него осталось (фото)
В результате ракетных обстрелов уничтожен Национальный литературно-мемориальный музей Г.С. Сковороды в селе Сковородиновка Харьковской области. Оккупанты продолжают обстреливать памятки культуры и уничтожать с корнем все украинское.
Об обстреле сообщили на странице Золочевской общины в Facebook.
Отметим, что до войны там только закончились реставрационные работы, учреждение готовили к празднованию трехсотлетия выдающегося философа с мировым именем.
В музей Григория Сковороды россияне запустили ракету (фото: facebook.com/groups)
Как сейчас выглядит музей
После обстрела здание внутри выгорело полностью, крыши нет.
Для справки
Литературно-мемориальный музей Сковороды в селе Сковородиновка открылся в 1972 году, а в 2008-м получил статус национального. Могила философа с высеченной на камне эпитафией "Міръ ловилъ меня, но не поймалъ", которая стала крылатой фразой, находится на территории музейного комплекса.
Сейчас нет информации о том, эвакуировали ли экспонаты музея в безопасное место до обстрелов.
Как мы ранее писали, 91-летняя женщина осталась под обстрелами в Чернигове, чтобы спасти картины мужа-художника.
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