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Россияне одним ракетным ударом уничтожили музей Сковороды: что от него осталось (фото)

Новина українською →
Харьковская область, Суббота 07 мая 2022 10:15
Россияне одним ракетным ударом уничтожили музей Сковороды: что от него осталось (фото) Фото: Россияне уничтожили музей Сковороды (ru.wikipedia.org)
Автор: Людмила Жукова

В результате ракетных обстрелов уничтожен Национальный литературно-мемориальный музей Г.С. Сковороды в селе Сковородиновка Харьковской области. Оккупанты продолжают обстреливать памятки культуры и уничтожать с корнем все украинское.

Об обстреле сообщили на странице Золочевской общины в Facebook.

Отметим, что до войны там только закончились реставрационные работы, учреждение готовили к празднованию трехсотлетия выдающегося философа с мировым именем.

Россияне одним ракетным ударом уничтожили музей Сковороды: что от него осталось (фото)

В музей Григория Сковороды россияне запустили ракету (фото: facebook.com/groups)

Как сейчас выглядит музей

Россияне одним ракетным ударом уничтожили музей Сковороды: что от него осталось (фото)После обстрела здание внутри выгорело полностью, крыши нет.

Для справки

Литературно-мемориальный музей Сковороды в селе Сковородиновка открылся в 1972 году, а в 2008-м получил статус национального. Могила философа с высеченной на камне эпитафией "Міръ ловилъ меня, но не поймалъ", которая стала крылатой фразой, находится на территории музейного комплекса.

Сейчас нет информации о том, эвакуировали ли экспонаты музея в безопасное место до обстрелов.

Как мы ранее писали, 91-летняя женщина осталась под обстрелами в Чернигове, чтобы спасти картины мужа-художника.

Также читайте, что в разрушенном оккупантами Чернигове демонтировали памятник Пушкину.

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