Росіяни готують українських дітей до війни: вчать збирати автомати і знімати розтяжки (відео)
У селі Мелекіне Донецькій області російські окупанти почали вчити українських дітей військовій справі. Зокрема, у "таборі неопіонерї путін'югента" дітям показують, як поводитися зі зброєю.
Відео у Telegarm опублікував радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
За його словами, такі "навчання" проходять для дітей з Маріуполя та Волновахи.
Окупанти дітей навчають:
- знімати розтяжки;
- збирати/розбирати автомат;
- тактичному бою;
- бойовому складанню парашута;
- тактичної медицини
Андрющенко каже, що росіяни з дитинства навчають українських дітей вбивати.
"Вони реально готують наших дітей вбивати їхніх однолітків із дитинства. Лише за те, що вони не росіяни", - написав він.
На відео говориться, що такі навички знадобляться неповнолітнім, які будуть пов'язувати своє життя з військовою справою. Однак, це може лише може травмувати дітей та зробить їх жорстокими.
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