Росіяни готують українських дітей до війни: вчать збирати автомати і знімати розтяжки (відео)

У селі Мелекіне Донецькій області російські окупанти почали вчити українських дітей військовій справі. Зокрема, у "таборі неопіонерї путін'югента" дітям показують, як поводитися зі зброєю.

За його словами, такі "навчання" проходять для дітей з Маріуполя та Волновахи.

Окупанти дітей навчають:

знімати розтяжки;

збирати/розбирати автомат;

тактичному бою;

бойовому складанню парашута;

тактичної медицини

Андрющенко каже, що росіяни з дитинства навчають українських дітей вбивати.

"Вони реально готують наших дітей вбивати їхніх однолітків із дитинства. Лише за те, що вони не росіяни", - написав він.

На відео говориться, що такі навички знадобляться неповнолітнім, які будуть пов'язувати своє життя з військовою справою. Однак, це може лише може травмувати дітей та зробить їх жорстокими.