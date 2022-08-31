ua ru
Ср, 31 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Росіяни готують українських дітей до війни: вчать збирати автомати і знімати розтяжки (відео)

Новость на русском →
Донецька область, Середа 31 серпня 2022 17:33
Росіяни готують українських дітей до війни: вчать збирати автомати і знімати розтяжки (відео) У Донецькій області росіяни вчать дітей збирати автомати (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У селі Мелекіне Донецькій області російські окупанти почали вчити українських дітей військовій справі. Зокрема, у "таборі неопіонерї путін'югента" дітям показують, як поводитися зі зброєю.

Відео у Telegarm опублікував радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, такі "навчання" проходять для дітей з Маріуполя та Волновахи.

Окупанти дітей навчають:

  • знімати розтяжки;
  • збирати/розбирати автомат;
  • тактичному бою;
  • бойовому складанню парашута;
  • тактичної медицини

Андрющенко каже, що росіяни з дитинства навчають українських дітей вбивати.

"Вони реально готують наших дітей вбивати їхніх однолітків із дитинства. Лише за те, що вони не росіяни", - написав він.

На відео говориться, що такі навички знадобляться неповнолітнім, які будуть пов'язувати своє життя з військовою справою. Однак, це може лише може травмувати дітей та зробить їх жорстокими.

Раніше ми повідомляли, що в Маріуполі погрожують відбирати у батьків дітей, які не ходитимуть до школи.

Також ми писали, у Маріуполі доставлена швидкою жінка всю ніч просиділа на лавці під відділенням лікарні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Маріуполь
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя