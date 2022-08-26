В Маріуполі погрожують відбирати у батьків дітей, які не ходитимуть до школи
В захопленому Маріуполі колаборанти змушують батьків віддавати своїх дітей до російських шкіл. За відмову вони погрожують позбавленням батьківських прав.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Маріупольської міськради.
За інформацією мерії, такі повідомлення надіслали батькам у шкільних чатах.
"Це свідчить про спротив маріупольських родин, які не хочуть відправляти у школи своїх дітей, де їх будуть навчати ненавидіти Україну, українську мову, змушуватимуть прославляти окупантів та любити "руський мир". Тому окупанти вдаються до залякувань", - зазначено в повідомленні.
Там також розповіли, що спершу загарбники погрожують надсилати попередження, потім штраф у розмірі 40 тисяч рублів, а потім і позбавленням батьківських прав.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що в тимчасово окупованому Маріуполі колаборанти проводять перепис населення, готуючись до так званого "референдуму". Проте жителі не збираються брати у ньому участь.
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