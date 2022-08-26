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В Маріуполі погрожують відбирати у батьків дітей, які не ходитимуть до школи

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Маіуполь, П'ятниця 26 серпня 2022 14:20
В Маріуполі погрожують відбирати у батьків дітей, які не ходитимуть до школи Фото: в Маріуполі погрожують відбирати у батьків дітей, які не ходитимуть до школи (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

В захопленому Маріуполі колаборанти змушують батьків віддавати своїх дітей до російських шкіл. За відмову вони погрожують позбавленням батьківських прав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Маріупольської міськради.

В Маріуполі погрожують відбирати у батьків дітей, які не ходитимуть до школи

За інформацією мерії, такі повідомлення надіслали батькам у шкільних чатах.

"Це свідчить про спротив маріупольських родин, які не хочуть відправляти у школи своїх дітей, де їх будуть навчати ненавидіти Україну, українську мову, змушуватимуть прославляти окупантів та любити "руський мир". Тому окупанти вдаються до залякувань", - зазначено в повідомленні.

Там також розповіли, що спершу загарбники погрожують надсилати попередження, потім штраф у розмірі 40 тисяч рублів, а потім і позбавленням батьківських прав.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в тимчасово окупованому Маріуполі колаборанти проводять перепис населення, готуючись до так званого "референдуму". Проте жителі не збираються брати у ньому участь.

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