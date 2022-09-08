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Росіян перестали пускати до Грузії: десятки людей щодня розвертають на кордонах

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Грузія, Четвер 08 вересня 2022 13:22
Росіян перестали пускати до Грузії: десятки людей щодня розвертають на кордонах Росіян перестали пускати до Грузії (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Росіяни зіткнулися із забороною на в'їзд до Грузії. Щодня на кордонах розвертають по кілька десятків росіян. І навіть тих, хто працював у Грузії або має там житло.

Про це повідомляє The Insider з посиланням на правозахисників.

Грузія посилила контроль на кордоні ще кілька тижнів тому. І зараз щодня на пунктах пропуску розвертають до кількох десятків людей. Не має значення професія, проживання в Грузії або наявність контракту на оренду житла.

Як зазначають правозахисники, ніякі документи громадян Росії не є гарантією в'їзду до Грузії. Єдиний документ, який допомагає їм перетнути кордон - ВНЖ, про проживання.

Серед тих, кому відмовлено у в'їзді до Грузії, є активісти, журналісти та юристи, які проживають в цій країні постійно. Відомо про випадки, коли росіян розвертали через загрозу безпеці.

"Не має значення ні професія, ні факт проживання в Грузії, ні наявність контракту на оренду житла. Якщо немає документа на проживання, ВНЖ, то ніякі інші документи не є гарантією в'їзду до Грузії для російських громадян", - розповів директор компанії, яка багато років займається допомогою жителям РФ з релокацією.

Крім того, тим громадянам РФ, які встигли виїхати раніше до Туреччини, стали забороняти в'їзд до Грузії. Випадки, коли громадян РФ не пропускають з території Туреччини до Грузії, стали фіксуватися тепер щодня.

Варто зазначити, що з 19 вересня громадян Росії перестануть пускати до Латвії, Литви, Естонії та Польщі. Заборона також торкнеться і тих росіян, які мають шенгенську візу.

До речі, раніше ми писали про те, що російських туристок виселили з готелю в Грузії.

А ще розповідали про те, що у літаку росіянка вдарила дівчинку з України за подушку з ЗСУ.

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