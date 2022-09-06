У літаку росіянка вдарила дівчинку з України за подушку із зображенням воїна ЗСУ

У літаку Відень - Валенсія росіянка вдарила дівчинку з України, тому що у неї була подушка з військовослужбовцем ЗСУ та тим самим російським військовим кораблем. В результаті мама потерпілої українки написала заяву до поліції.

За словами Роксолани, її дуже розгнівала поведінка агресивної "мадам" із РФ.

Зокрема, жінка разом із дітьми була в Україні, а потім летіла з Австрії до Іспанії. Коли донька виходила до вбиральні на борту літака, то отримала від росіянки удар долонею в спину.

"Селена хоче в туалет, складає столик, з сидіння перед нею просувається рука в наш ряд, замахується і дає їй ляпас, який припав по спині, тому що Селена якраз розвернулась у бік проходу. Я помічаю це бічним зором, не зовсім розумію, що сталося, повертаюся до Селени. Вона виглядає дуже наляканою, каже, що не знає, що трапилося, і що їй дуже неприємно. Налякана виходить у туалет. Я все ще не можу зрозуміти, що сталося, заглядаю на сидіння попереду - дамочка років 50-ти із заплющеними очима, начебто спить", - написала українка.

Поки дівчинка була у вбиральні Роксолана вирішила провести експеримент. Жінка розклала і склала столик перед сидінням Селени, нібито імітуючи повернення дитини на місце. Однак, у цей час там, де мала стояти дівчинка, з'явилася рука, яка замахнулася.

Після цього українка, яка все ще не розуміє причин такої поведінки пасажирки, звернулася до сусідки англійською мовою, щоб вона висловила своє невдоволення словами, а не побиттям дитини.

Однак, 50-річна жінка вирішила ігнорувати її, продовжуючи вдавати, що спить. Далі українка вирішила покликати бортпровідника для вирішення конфліктної ситуації. Пасажирка і на нього одразу не відреагувала.

"Мадам не витримує, повертається до мене і каже: "Женщина, ваши дети невоспитанные!" Далі мадам несе козлячі нісенітниці, я не бачу місця для діалогу і знову англійською кажу, що розмова завершена. Доводиться повторити тричі, поки мадам нарешті перестає до мене звертатися з претензіями... 20 хвилин до посадки я сиділа на місці Селени, позаду мадам, і всередині мене відбувалася справжня війна. Дика частина мене впилася нігтями в Селенину подушку з зображенням воїна ЗСУ та русского ваєнного карабля, і живо уявляла, як цією самою подушкою я перекриваю дихальні шляхи мадам до моменту її повної асфіксії. Цивілізована частина нагадувала мені, що я не бидло, а фантазування ще ніколи не було злочином", - зазначила вона.

Роксолана разом з дітьми (facebook.com/roksolana.malyy)

Після посадки бортпровідник звернувся до росіянки англійською, щоб вона зібрала свої речі та покинути літак першою. Тоді вона повернулася до українки та попросила перекласти слова бортпровідника.

"Просуває свою пику між кріслами і звертається до мене: "А что он сказал?" "З речами на вихід". "А спросите у него, как мне забрать большой чемодан?" "Що?! Ви правда хочете, щоб я у вас перекладачем була?" "Ну да, а как мы иначе друг друга поймем?" "Вам розуміння вже з поліцією треба буде знаходити". Далі були 5 хвилин жалюгідних спроб вибачитися, прохань "парєшать мєжду намі", аж доки обурені пасажири, яким все ще доводилось залишатися на місцях, гучно не висловили своє обурення", - прокоментувала Роксолана.

Роксолану з дітьми також попросили вийти. У них зібрали дані та покази.

Перед тим, як вийти з літака, українка голосно звернулася до інших пасажирів англійською мовою: "У цьому суть війни в Україні. Вона б'є мою дитину, оточуючі це бачать, а вона каже: "Я нічого не робила" і звинувачує в цьому мене".

Після цього пасажири, які сиділи неподалік "місця інциденту", почали підтверджувати, що жінка дійсно вдарила дитину і намагалася зробити це знову.

Донька українки пройшла медичне обстеження, яке необхідно для того, щоб подати заяву в поліцію. У Селени ознак фізичних травм, на щастя, не виявлено. Натомість дитині була нанесена шкода, яка заподіяна її психічному стану.

Українка написала заяву на росіянку (facebook.com/roksolana.malyy)