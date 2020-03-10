Росія порушила правила Євробачення: пісні немає

Little Big повинні представляти Росію на Євробаченні 2020 (фото: vk.com/littlebigband)

Little Big з Росії порушили правила конкурсу Євробачення 2020

Євробачення 2020 може пройти без Росії, так як група Little Big досі не представила свою пісню, з якою збирається представляти РФ на конкурсі в Нідерландах.

На даний момент відомо, що пісня, з якою Little Big збиралися "дивувати глядачів" Євробачення 2020 з 12 по 16 травня, буде представлена широкій публіці 13 березня. При цьому останнім днем подачі заявок для участі в конкурсі було 9 березня.

У той же час у Росії кажуть, що ніяких штрафних санкцій на колектив і країну-учасницю накладено не буде, адже до 9 березня потрібно було подати лише всі документи в ЄМС. А ось сам публічний дебют конкурсної композиції залежить від самого мовника і учасників Євробачення.

Причина, по якій росіяни досі не представили пісню для Євробачення 2020 - невідома. Так само, як і невідома причина, по якій Європейський мовний союз пішов на такі поступки Little Big.

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Крім того, слід звернути увагу і на те, що в одному з пунктів правил Євробачення говориться наступне: "кожна пісня, яка бере участь у конкурсі, повинна бути обрана шляхом національного відбору". А, як відомо, в Росії не проводився нацвідбір - "Перший канал" просто оголосив ім'я учасника, який представить РФ на конкурсі.

Нагадаємо, раніше з'явився 15-секундний фрагмент пісні Little Big під назвою "UNO", яку багато фанатів групи прийняли якраз за новий трек для Євробачення 2020. Але вокалістка команди Софія Таюрська відразу ж заявила, що трек до конкурсу не має ніякого відношення.

Також ми писали про те, що українська група Go_A змінила пісню на Євробачення 2020.