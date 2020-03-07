Євробачення 2020: що відомо про п'ятірку претендентів на перемогу (відео)

Євробачення 2020 (колаж: РБК-Україна)

У Євробаченні 2020 в Роттердамі візьмуть участь виконавці з 41 країни

Євробачення 2020 відбудеться у Нідерландах в середині травня 2020 року, якщо цьому не завадить спалах коронавіруса. На даний момент відомо про 41 країну-учасницю міжнародного пісенного конкурсу, а букмекери приймають ставки на переможця. Що відомо про п'ятірку фаворитів станом на 7 березня, на якому місці Україна - у матеріалі Styler.

1. Ісландія, Daði og Gagnamagnið - Think About Things

Букмекерський рейтинг зараз очолює ісландська група Daði og Gagnamagnið на чолі з Даді Фрейром Петурссоном. Колектив виступає з 2017 року.

Фішкою групи, назва якої перекладається, як "дані" ("обсяг даних", "план даних"), є виступ у зелених светрах, на яких надруковані портрети в піксельній графіці.

До складу групи входять брат і сестра Даді Фрейр Петурссон і Сігрун Бірна Петурсдоттір, дружина Даді - Арні Фьола Асмундсдоттір, а також троє друзів сім'ї.

Євробачення 2020, Daði og Gagnamagnið - Think About Things (відео: YouTube/RÚV)

2. Литва, The Roop - On Fire

У хлопців з Литви такі ж шанси на перемогу, як і у ісландців, вважають букмекери. The Roop була створена в листопаді 2014 року у Вільнюсі. До складу входять Вайдотас Валіукевичус, Робертас Баранаускас, Мантас Банішаускас. Вони вже робили спробу поїхати на Євробачення у 2018 році, але тоді вони зайняли третє місце в національному відборі.

Євробачення 2020, The Roop - On Fire (відео: YouTube/Eurovision Song Contest)

3. Росія, Little Big - Uno

Росія довго мовчала, підігріваючи чутки про свого учасника - називалися Тіма Білоруських, Олександр Панайотов і навіть Ольга Бузова, поки не став відомий учасник. Ними стала пітерська фрік-група, заснована в 2013 році блогером Іллею "Іллічем" Прусікіним. Уривок майбутньої пісні потрапив в мережу, але повну композицію Прусікін і команда "притримує на десерт".

Little Big багато зірок в Україні пророкують перемогу навіть в Україні. Нещодавно росіян підтримала учасниця українського нацвідбору Jerry Heil і шоумен Володимир Остапчук. Групу добре знають не тільки на пострадянському просторі, але і в Європі, адже їх SKIBIDI в 2018 році "звучав з усіх прасок". На сьогодні у кліпу 366 млн переглядів.

Поточний склад групи: Ілля "Ілліч" Прусікін, Сергій (Gokk) Макаров, Антон Ліссов, Софія Таюрська.

Євробачення 2020, The Roop - On Fire (відео: YouTube/Телеканал 360)

4. Болгарія, Victoria - Tears Getting Sober

Tears Getting Sober - одна з двох ліричних композицій в п'ятірці фаворитів. Victoria стала популярною зовсім недавно після участі у четвертому сезоні X Factor Bulgaria. Її останній сингл I Wanna Know за літо отримав сотні тисяч переглядів. Вихід дебютного сольного альбому очікується в 2020 році.

Євробачення 2020, Victoria - Tears Getting Sober(відео: YouTube/Victoria)

5. Швейцарія, Gjon's Tears - Répondez-moi

Композиція музиканта - єдина не англійською мовою в п'ятірці претендентів, Répondez-moi - лірична пісня французькою. Gjon's Tears (справжнє ім'я співака - Гьон Мухарремай) має косовсько-албанське походження. У 2019 році Гьом став півфіналістом французького "Голосу".

Євробачення 2020, Gjon's Tears - Répondez-moi (відео: YouTube/Gjon's Tears)

Що стосується України, то Go_A з фольклорним "Соловейком" відразу опинилися на 20 місці, потім їх позиції дещо покращилися. Але станом на вечір 7 березня українці опустилися до 26 позиції.