Go_A змінили пісню на Євробачення: як звучить трек

Переможці Національного відбору в Україні на Євробачення 2020 група Go_A представила оновлену пісню
Євробачення 2020 стартує в Роттердамі в середині травня, якщо тому не завадить коронавірус. Україну в цьому році представить група Go_A з фольклорною композицією "Соловей".
У мережі з'явилася нова, допрацьована версія композиції. Разом з музикантами зайнявся роботою над піснею продюсер Руслан Квінта.
Нова версія "Солов'я" звучить більш злагоджено і глибше, вокал "вирівняли", але шанувальники в мережі вимагають "видалити це позорище, і їхати зі старою версією пісні".
"Соловей", Go_A - нова версія для Євробачення 2020 (відео: YouTube)
Нагадаємо, як звучала попередня версія "Солов'я", з якої Катя Павленко з групою феноменально перемогли в Національному відборі 22 лютого.
"Соловей", Go_A - попередня версія для Євробачення 2020 (відео: YouTube)
Користувачі мережі засмучені такими змінами і вимагають повернути попередню версію, яка була жорсткіше, і тому - крутіше.
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