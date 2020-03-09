Go_A змінили пісню на Євробачення: як звучить трек

Катя Павленко на Нацвідборі Євробачення 2020 (скрін відео)

Переможці Національного відбору в Україні на Євробачення 2020 група Go_A представила оновлену пісню

Євробачення 2020 стартує в Роттердамі в середині травня, якщо тому не завадить коронавірус. Україну в цьому році представить група Go_A з фольклорною композицією "Соловей".

У мережі з'явилася нова, допрацьована версія композиції. Разом з музикантами зайнявся роботою над піснею продюсер Руслан Квінта.

Нова версія "Солов'я" звучить більш злагоджено і глибше, вокал "вирівняли", але шанувальники в мережі вимагають "видалити це позорище, і їхати зі старою версією пісні".

"Соловей", Go_A - нова версія для Євробачення 2020 (відео: YouTube)

Нагадаємо, як звучала попередня версія "Солов'я", з якої Катя Павленко з групою феноменально перемогли в Національному відборі 22 лютого.

"Соловей", Go_A - попередня версія для Євробачення 2020 (відео: YouTube)

Користувачі мережі засмучені такими змінами і вимагають повернути попередню версію, яка була жорсткіше, і тому - крутіше.

Зіпсували пісню. Видаліть це позорище і їдьте зі старою версією, будь ласка.

Квінта за*бав, хто його призначив головним? Чому він скрізь лізе?Типу найкращий автор України, взагалі не згоден. Попередня версія була кращою, мінімалізм наше все, все було розставлено по своїх місцях, була логіка. Тут неначе купа звуків рандомно.

Реально поверніть стару версію, вона була жорсткіше і крутіше завдяки цьому.

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