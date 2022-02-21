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З'явилися докази того, що обстріл території РФ вівся з окупованої частини ОРДЛО

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Донбас, Понеділок 21 лютого 2022 19:45
З'явилися докази того, що обстріл території РФ вівся з окупованої частини ОРДЛО Колаж РБК-Україна: обстріл території РФ вівся з окупованої частини ОРДЛО
Автор: Styler

Волонтери провели дослідження і змогли визначити точну геолокацію реактивної системи залпового вогню (РСЗВ), з якої була обстріляна прикордонна територія в Ростовській області РФ.

Про це повідомляє Міжнародне волонтерське співтовариство InformNapalm.

OSINT дослідження показало, що обстріл стався о 4 годині ранку 19 лютого з населеного пункту Суходіл Луганської області, який знаходиться на непідконтрольній Україні території.

Того ж дня російські ЗМІ повідомляли, що Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу "за фактом замаху на вбивство, вчинене загальнонебезпечним способом через обстріл прикордонної території Ростовської області РФ з боку України".

Наступного дня пропагандистський канал NewsFront опублікував відео, яке нібито підтверджує обстріл території РФ з боку України.

Волонтери помітили, що внизу відео, яке виклали російські пропагандисти, залишилися координати розташування камери в системі СК-42 (так звані "прямокутні координати"), які використовуються тільки для військових цілей.

З'явилися докази того, що обстріл території РФ вівся з окупованої частини ОРДЛО

Скріншот з відео

Фахівці перевели дані координати в звичну для цивільних людей систему WGS-84. У цій системі зазначені координати будуть виглядати як 48°34'32.5"N 39°35'03.1" E.

Цікаво, що за вказаними координатами знаходиться населений пункт Суходіл (до декомунізації в Україні цей населений пункт називався Піонерське, яке досі зберігається на російських картах). Геолокація розташування камери вказана на карті червоним трикутником:

З'явилися докази того, що обстріл території РФ вівся з окупованої частини ОРДЛО

Карта (informnapalm.org)

Ця територія з 2014 року непідконтрольна українським військовим і контролюється російськими окупантами.

Нагадаємо, українцям розповіли, як не стати жертвою дезінформації.

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