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"Путін, геть з Донбасу": у Берліні та Парижі підтримали Україну і вийшли проти агресії РФ

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Середа 23 лютого 2022 08:45
"Путін, геть з Донбасу": у Берліні та Парижі підтримали Україну і вийшли проти агресії РФ У Європі люди підтримали Україну (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У вівторок, 22 лютого, під посольствами Росії в Берліні та Парижі пройшли мітинги проти агресії Росії та її президента Путіна. Люди вийшли, щоб підтримати українців у цю важку хвилину,

Фотографії з Берліна опублікував на Facebook український активіст Олександр Снідалов.

"Українська спільнота останнім часом постійно оновлює рекорди масовості акцій на підтримку України. Цього разу підтримати територіальну цілісність і суверенітет України зібралося понад 1000 жителів Берліна. І це не межа", - описав ситуація в німецькій столиці активіст.

Він додав, що акцію висвітлювали десятки телекамер, українські вимоги будуть на сторінках усіх ЗМІ. Ці вимоги прості - вивести російські війська з Донбасу, ввести санкції проти Путіна і його оточення, назавжди зупинити Північний потік -2, надати Україні оборонне озброєння.

Також Олександр не побоявся назвати Путіна "Гітлером 21 століття".

&quot;Путін, геть з Донбасу&quot;: у Берліні та Парижі підтримали Україну і вийшли проти агресії РФ&quot;Путін, геть з Донбасу&quot;: у Берліні та Парижі підтримали Україну і вийшли проти агресії РФ&quot;Путін, геть з Донбасу&quot;: у Берліні та Парижі підтримали Україну і вийшли проти агресії РФ&quot;Путін, геть з Донбасу&quot;: у Берліні та Парижі підтримали Україну і вийшли проти агресії РФ&quot;Путін, геть з Донбасу&quot;: у Берліні та Парижі підтримали Україну і вийшли проти агресії РФУ Берліні пройшла акція проти Путіна (фото: facebook.com/snidalo)

У Парижі пройшла подібна акція проти Путіна. На неї прийшли близько сотні людей. Про це пише місцеве видання Le Monde.

Мітинг за участю української діаспори пройшов за ініціативою кандидата в президенти Франції від Партії "Європа Екологія" Янніка Жадо.

"Прошу президента Франції зібрати основні політичні сили у Франції і скликати європейський саміт у Києві, щоб показати твердість ЄС", – висловився Жадо.

&quot;Путін, геть з Донбасу&quot;: у Берліні та Парижі підтримали Україну і вийшли проти агресії РФУ Парижі також підтримали Україну (фото: lemonde.fr)

Як ми раніше писали, українські зірки засудили дії РФ і закликали підтримувати армію.

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