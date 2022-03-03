ru ua
Чт, 03 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Valve блокує Steam в Росії. CD Projekt RED ввела санкції

Новость на русском →
Четвер 03 березня 2022 17:35
Valve блокує Steam в Росії. CD Projekt RED ввела санкції Valve блокує Steam в Росії. CD Projekt RED ввела санкції (twitter.com/fenceil)
Автор: Сергій Сурепін

Valve відключила основні способи оплати в Steam для користувачів з РФ. Росіяни не можуть здійснювати покупки ігор за допомогою карт "Мир", Visa і MasterCard.

Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.

Це не єдина ігрова платформа, яка ввела обмеження можливості оплати для росіян. Аналогічно надійшов магазин GOG, який відключив можливість покупки в рублях.

Також стало відомо, що польська компанія CD Projekt RED призупинила продажі своїх ігор в Росії та Білорусі через війну в Україні. Студія зняла з продажу "Відьмака" і Cyberpunk 2077.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України
NEWS
Війна Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
Війна Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Нема зворотної дороги. Що чекає на Україну після розриву з енергосистемою РФ і Білорусі
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Нема зворотної дороги. Що чекає на Україну після розриву з енергосистемою РФ і Білорусі