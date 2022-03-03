Valve блокує Steam в Росії. CD Projekt RED ввела санкції

Valve відключила основні способи оплати в Steam для користувачів з РФ. Росіяни не можуть здійснювати покупки ігор за допомогою карт "Мир", Visa і MasterCard.

Це не єдина ігрова платформа, яка ввела обмеження можливості оплати для росіян. Аналогічно надійшов магазин GOG, який відключив можливість покупки в рублях.

Також стало відомо, що польська компанія CD Projekt RED призупинила продажі своїх ігор в Росії та Білорусі через війну в Україні. Студія зняла з продажу "Відьмака" і Cyberpunk 2077.