ru
ua
News
News
Новини України
Коронавирус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Росії пофантазували про українця Усика: дай бог

Четвер 01 жовтня 2020 12:30
У Росії пофантазували про українця Усика: дай бог
Олександр Усик (фото: РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Войналович

У Росії хочуть побачити бій Усика з їхнім спортсменом-невдахою

Бій-реванш Мурата Гассієва і "танцюючого боксера" Олександра Усика може відбутися. З такими фантазіями виступив генсек Федерації боксу РФ Умар Кремлєв.

Зазначимо, що Кремлєв регулярно у своїх інтерв'ю говорить про те, що хоче бачити реванш Гассієва проти українця. Перша спроба домовитися з менеджерами Усика була відразу після першого бою. Але тоді промоутер українця Олександр Карасюк відповів росіянину, що для того, щоб організувати поєдинок з Гассієвим, "повинні скластися взаємовигідні обставини".

Тепер же в інтерв'ю ТАСС Кремлєв знову заговорив про Усика. Більш того, він висловив упевненість, що росіянин зможе перемогти в цьому поєдинку.

"Дай бог, щоб зараз Мурат швидко відновився і почав проводити поєдинки. Так, Олександр хороший боксер і спортсмен, але у мене є віра, що Мурат може виграти цей бій. Тому я і хочу побачити реванш - щоб поставити крапку в протистоянні", - заявив він.

Нагадаємо, що Олександр Усик переміг Мурата Гассієва у фіналі першого розіграшу Всесвітньої боксерської суперсерії. Той бій відбувся 21 липня 2018 року в спортивному комплексі "Олімпійський" у Москві, тому тисячі росіян наживо спостерігали, як наш спортсмен б'є їх улюбленця.

Тим часом наш суперважковаговик готується до свого поєдинку проти британського боксера. Як відомо, Олександр Усик проведе бій проти британця Дерека Чісори 31 жовтня в Лондоні.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Новости спорта Олександр Усик
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся