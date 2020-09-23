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Призначено дату бою Усика проти Чісори

Лондон, Середа 23 вересня 2020 20:39
Призначено дату бою Усика проти Чісори
Фото: Усик - Чісора (twitter.com/MatchroomBoxing)
Автор: Вера Олейник

Український суперважкоатлет Олександр Усик проведе бій проти британця Дерека Чісори 31 жовтня в Лондоні. Місце проведення буде оголошено пізніше.

Про це оголосила промоутерська компанія Matchroom Boxing.

У прямому ефірі бій транслюватимуть Sky Sports Boc Office і DAZN.

Суперники мали зустрітися у столиці Великої Британії ще 23 травня, але через пандемію коронавірусної інфекції бій був перенесений.

Усик є колишнім абсолютним чемпіоном світу в першій важкій вазі. В середині жовтня минулого року він провів дебютний поєдинок у суперважкій вазі проти американця Чазза Уїзерспуна, якого переміг у сьомому раунді.

Нагадаємо, чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF, IBO Ентоні Джошуа повинен буде провести обов'язковий захист титулу з Усиком до поєдинку з володарем поясу WBC Тайсоном Ф'юрі у 2021 році.

До можливого бою за звання абсолютного чемпіона світу Джошуа ще чекає поєдинок з обов'язковим претендентом на титул IBF болгарином Кубратом Пулєвим, бій з яким перенесли на невизначений час через пандемію коронавірусу.

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