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В России пофантазировали об украинце Усике: дай бог

Четверг 01 октября 2020 12:30
В России пофантазировали об украинце Усике: дай бог
Александр Усик (фото: РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Войналович

В России хотят увидеть бой Усика с их спортсменом-неудачником

Бой-реванш Мурата Гассиева и "танцующего боксера" Александра Усика может состояться. С такими фантазиями выступил генсек Федерации бокса РФ Умар Кремлев.

Отметим, что Кремлев регулярно в своих интервью говорит о том, что хочет видеть реванш Гассиева против украинца. Первая попытка договориться с менеджерами Усика была сразу после первого боя. Но тогда промоутер украинца Александр Карасюк ответил россиянину, что для того, чтобы организовать поединок с Гассиевым, "должны сложиться взаимовыгодные обстоятельства".

Теперь же в интервью ТАСС Кремлев снова заговорил об Усике. Более того, он выразил уверенность, что россиянин сможет победить в этом поединке.

"Дай бог, чтобы сейчас Мурат быстро восстановился и начал проводить поединки. Да, Александр хороший боксер и спортсмен, но у меня есть вера, что Мурат может выиграть этот бой. Поэтому я и хочу увидеть реванш - чтобы поставить точку в противостоянии", - заявил он.

Напомним, что Александр Усик победил Мурата Гассиева в финале первого розыгрыша Всемирной боксерской суперсерии. Тот бой состоялся 21 июля 2018 года в спортивном комплексе "Олимпийский" в Москве, поэтому тысячи россиян вживую наблюдали, как наш спортсмен избивает их любимца.

Тем временем наш супертяжеловес готовится к своему поединку против британского боксера. Как известно, Александр Усик проведет бой против британца Дерека Чисоры 31 октября в Лондоне.

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