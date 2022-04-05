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У Росії скасували покарання за мародерство

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Вівторок 05 квітня 2022 18:14
У Росії скасували покарання за мародерство Фото: у Росії дозволили мародерствувати за законом ( t me polkazov)
Автор: Styler

У Росії офіційно дозволили мародерствувати. Правда, скасування покарання стосується виключно мародерства на полі битви та речей убитих і поранених.

Як виглядала статися про мародерство в Кодексі РФ раніше і як виглядає зараз – дивіться нижче.

Масштаби мародерства російської армії в Україні просто вражають. У соцмережах публікують дані про те, що окупанти вивозять награбоване машинами. З будинків українців виносять абсолютно все - від пральних машин до спідньої білизни.

Після виходу вцілілих частин РФ з боку півночі України В Білорусь, на поштах почався ажіотаж - окупанти відправляли награбоване своїм сім'ям в різні країни Росії.

Запчастини до автомобілів, дитячі іграшки, килими, одяг, прикраси, парфуми та косметика – списки просто нескінченні. Деякі користувачі, у яких була викрадена техніка, вже змогли відстежити "подорож" телефонів, навушників і планшетів в Росії.

Експерти висловили припущення, що подібні дії російських солдатів можуть відбуватися тільки за згодою вищого керівництва. І дійсно, щоб завантажити на вантажівку все награбоване, потрібно ж отримати дозволи командира.

І виявилося, що дозвіл на мародерство окупантам дали прямо в Кримінальному кодексі Росії. Виявляється, статтю №266 просто декриміналізували.

Декриміналізація - це скасування раніше діючої кримінально-правової заборони, якою поведінка певного виду визнається як злочин. І переведення дій з категорії злочинних в категорію не злочинів.

Стаття 266. Мародерство. "Викрадення на полі бою речей, що знаходяться при вбитих і поранених (мародерство)" - карається позбавленням волі на строк від трьох до десяти років або стратою. Кримінальним кодексом РФ даний склад злочину декриміналізований.

У Росії скасували покарання за мародерствоВарто відзначити, що дана стаття є тільки в старій редакції. У більш новій редакції Кримінального кодексу РФ статті про мародерство просто немає. Є тільки проєкти, які судячи з усього так і не були затверджені.

У Росії скасували покарання за мародерство

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що жителі Сумської області повідомили, що російські мародери винесли з дому навіть шкарпетки.

А також ми розповідали про те, що російські військові торгують награбованим у Білорусі.

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Російська Федерація Мародерство
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