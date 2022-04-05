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Вкрали навіть труси й шкарпетки: мешканка Сумської області про те, як грабували людей

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Сумська область, Вівторок 05 квітня 2022 12:38
Вкрали навіть труси й шкарпетки: мешканка Сумської області про те, як грабували людей Колаж РБК-Україна: Росіяни виносять з людських домівок навіть труси
Автор: Світлана Мащенко

Окупанти нахабно грабували будинки мирних людей, виносячи буквально все - від "плазм" до трусів зі шкарпетками.

Про це мешканка Сумської області розповіла в ефірі одного з українських телеканалів.

За словами жінки, будинок її сина обнесли повністю.

"Зайшли, забрали плазменний телевізор, ноутбук забрали, забрали шкарпетки, труси, постільну, рушники. Техніку всю позабирали: м'ясорубки, блендери, комбайни. В гаражі - електродрелі..." - каже мешканка Сумської області.

А ось тут окупант хвалиться очевидно своїй дружині Танюші, що в неї тепер два норкових манто, розміру M та S. Жіночка каже, не те - адже М-ка в її уявленні найменший розмір, а от S-ка більша. І все це малувато буде.

Мародерити він їздив, за його словами, в котеджне містечко Верховної Ради.

Собі ж він здобув станок, про який давно мріяв. А також "ямахівські колонки, як у Нікітіна".

"Рідний, мій", - радіє жіночка на іншому кінці дроту.

Раніше ми писали, що "морські піхотинці" РФ перекваліфікувались в мародерів і пограбували сільський магазин.

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