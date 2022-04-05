Вкрали навіть труси й шкарпетки: мешканка Сумської області про те, як грабували людей
Окупанти нахабно грабували будинки мирних людей, виносячи буквально все - від "плазм" до трусів зі шкарпетками.
Про це мешканка Сумської області розповіла в ефірі одного з українських телеканалів.
За словами жінки, будинок її сина обнесли повністю.
"Зайшли, забрали плазменний телевізор, ноутбук забрали, забрали шкарпетки, труси, постільну, рушники. Техніку всю позабирали: м'ясорубки, блендери, комбайни. В гаражі - електродрелі..." - каже мешканка Сумської області.
А ось тут окупант хвалиться очевидно своїй дружині Танюші, що в неї тепер два норкових манто, розміру M та S. Жіночка каже, не те - адже М-ка в її уявленні найменший розмір, а от S-ка більша. І все це малувато буде.
Мародерити він їздив, за його словами, в котеджне містечко Верховної Ради.
Собі ж він здобув станок, про який давно мріяв. А також "ямахівські колонки, як у Нікітіна".
"Рідний, мій", - радіє жіночка на іншому кінці дроту.
Раніше ми писали, що "морські піхотинці" РФ перекваліфікувались в мародерів і пограбували сільський магазин.
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